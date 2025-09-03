GENERANDO AUDIO...

Gérard Depardieu vuelve a los juzgados por violencia sexual. FOTO: AFP

La justicia francesa ordenó juzgar al actor Gérard Depardieu, de 76 años, por presuntamente violar y agredir sexualmente a la actriz Charlotte Arnould, informaron fuentes del caso a la agencia AFP.

El abogado del intérprete adelantó que apelará la orden judicial.

Depardieu, figura clave del #MeToo en Francia

Depardieu es el actor de mayor perfil en Francia que enfrenta acusaciones de violencia sexual en el marco del movimiento #MeToo.

En mayo pasado ya había sido condenado a 18 meses de prisión condicional por agredir sexualmente a dos mujeres durante el rodaje de la película “Les Volets verts” en 2021, aunque recurrió esa condena.

Acusaciones de Charlotte Arnould

La jueza de instrucción ordenó un nuevo juicio por “dos agresiones sexuales y violaciones mediante penetración digital” contra Arnould, denunciante que interpuso la acusación en 2018, días después de los hechos.

“Es enorme. Estoy aliviada tras siete años de horror y de infierno”, escribió la actriz en Instagram al conocerse la decisión judicial.

Los hechos investigados ocurrieron el 7 y 13 de agosto de 2018 en el domicilio parisino del actor, quien siempre ha sostenido que se trató de una relación consentida.

En una carta publicada en 2023 en el medio Le Figaro, Depardieu aseguró: “Nunca jamás abusé de una mujer. Nunca hubo coacción ni violencia”.

Declaraciones consideradas consistentes

La jueza determinó que los testimonios de Arnould eran “claros y precisos” y que estaban respaldados por imágenes de las cámaras de seguridad de la vivienda.

Por el contrario, las declaraciones del actor fueron calificadas como “inconsistentes”. Según documentos judiciales, Depardieu actuó “con pleno conocimiento de la falta de consentimiento” y se aprovechó de la vulnerabilidad de la denunciante.

Contexto de la denuncia

Charlotte Arnould, entonces bailarina de 22 años, acudió al domicilio de Depardieu como “amigo de la familia”. La joven declaró que tenía “confianza absoluta” en él y que el actor conocía sus problemas de salud, como la anorexia.

En 2021, al no observar avances en el caso, Arnould decidió revelar su identidad públicamente en redes sociales y en 2023 dio su versión a la revista Elle.

El abogado de Depardieu, Jérémie Assous, declaró a BFMTV que su cliente recurrirá la orden, argumentando que la jueza no consideró adecuadamente los derechos de la defensa.

Una figura emblemática del cine francés

Con más de 200 películas y series en su carrera, Depardieu es considerado uno de los grandes referentes del cine francés, reconocido mundialmente por títulos como Cyrano de Bergerac.

Sin embargo, las denuncias de violencia sexual y sus declaraciones polémicas han marcado los últimos años de su trayectoria.