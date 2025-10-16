“K-Pop Demon Hunters” llegará a los cines, pero solo por unos días

GENERANDO AUDIO...

La cinta ha sido todo un éxito en Netflix. Foto: IMDb

El fenómeno que ha sido “K-Pop Demon Hunters” en Netflix, ahora se prepara para llegar a la pantalla de los cines en México, pero solo será por unos días, así lo informó la plataforma.

Mediante sus redes sociales, anunciaron las fechas en las que los fans de Rumi, Zoey y Mira podrán ver la cinta más exitosa de de Netflix en su historia.

¿Cuándo llega al cine “K-Pop Demon Hunters?

Netflix informó en su historias de Instagram que la cinta, que se ha convertido en todo un fenómeno cultural y musical, comparada con “Frozen”, llegará a los cines del 31 de octubre al 2 de noviembre, pero solo en algunas salas.

De momento se desconocen cuáles cines proyectarán la cinta, que fue vendida por Sony a Netflix por 120 millones de dólares, pero se espera que la preventa sea la siguiente semana.

Además de México, la película se podrá ver en Argentina, Chile, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Corea, Alemania, Brasil, Australia y Nueva Zelanda.

La música de “K-Pop Demon Hunters” puso a bailar a todo el mundo

Desde su estreno el 20 de junio, dos bandas ficticias que aparecen en la historia (el grupo femenino Huntr/x y sus contrapartes rebeldes Saja Boys) han dominado las listas musicales mundiales, incluso superando a grandes figuras del K-pop como BTS y Blackpink, como lo menciona la BBC.

Las canciones de la banda sonora de la película figuran en el Billboard Hot 100, siendo “Golden” la número 1 del ranking, convirtiéndose en un hit mundial comparado con “Let It Go” de “Frozen”, la cual ha superado.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

¿”Golden” apunta al Oscar?

La popularidad que ha tenido “Golden”, convertido en éxito mundial, se posiciona como la favorita para la categoría de Mejor Canción en la próxima edición de los premios Oscar.

Además, Netflix planea postular otras dos canciones de la cinta, como “Your Idol”, interpretada por los Saja Boys, y “What it Sounds Like”.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

También se buscará que la cinta sea candidata en la categoría de Mejor Película Animada, que podría competir con “Zootopia 2” y “Elio”.