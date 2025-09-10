Kaia Lana presenta “Bala perdida”, una canción de esperanza y desamor

GENERANDO AUDIO...

Kaia Lana lanzará su próximo disco en 2026. Foto: UnoTV

La cantautora Kaia Lana presentó su nuevo tema “Bala perdida”, una canción que, más allá de relatar un desamor en particular, explora las cicatrices emocionales que deja la fragilidad de las relaciones actuales.

En entrevista con unotv.com, la cantante relató cómo fue crear la canción, la cual tardó un tiempo en salir, así como sus próximas presentaciones.

El significado detrás de “Bala perdida”

Kaia Lana explicó que el título surge de la analogía con las balas que hieren sin intención: “Muchas veces en el amor no quieres lastimar, pero terminas haciéndolo. Amar es darle a alguien todas las herramientas para herirte y esperar a que no dispare”.

La canción, compuesta junto a Julián Bernal y Nicole Favre, refleja la vulnerabilidad de abrir el corazón y la repetición de un dolor que, aunque no estaba destinado a ti, acaba marcándote. “Se trata de ya no querer estar desenamorada y mantener la esperanza de que hay alguien en el mundo para ti”, señaló la artista.

Un proceso creativo íntimo

El proceso de composición fue, en palabras de Kaia Lana, un ejercicio de intimidad y confianza. Durante las sesiones de estudio, compartió experiencias personales y ajenas que se mezclaron en la letra final.

“Al escribir con otros, acabas conociendo partes muy profundas de la persona. Esa mezcla de vivencias le da autenticidad a la canción”, comentó.

En cuanto al video oficial, la cantante reconoció que se trató de un reto: “Fue intenso, más arriesgado de lo que había hecho antes. Me permití mostrar un lado más crudo, la sensación física del desamor que a veces se vive como un dolor en el pecho”.

Desde su estreno, “Bala perdida” ha tenido gran recepción en plataformas digitales. Los fans se han identificado con la letra y el concepto visual, reflejando que la vulnerabilidad y el desamor son sentimientos universales.

Próximas presentaciones y proyectos

Kaia Lana adelantó que estará como invitada en conciertos de Ha*Ash, con fechas confirmadas en ciudades como Cuernavaca y Pachuca. Además, trabaja en su primer disco de estudio, previsto para 2026, con el que busca ofrecer una propuesta coherente y visualmente poderosa.