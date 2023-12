¿Pensó lo que dijo? Kalimba afirma que “un hombre completo” es el que tiene “capacidad de ser violento”

Kalimba hizo polémicas declaraciones. Foto: Cuartoscuro

Kalimba desató toda una ola de críticas y comentarios luego de que asegurara que “un hombre que no tiene la capacidad de ser violento no es un hombre completo”. Fue durante el podcast de Pedro Prieto, donde el cantante hizo las polémicas de declaraciones.

De acuerdo con Kalimba, quien ha sido señalado de temas de índole sexual, aseguró que en la actualidad se trata de quitarle la “masculinidad” al hombre al considerarla “tóxica”.

“Hoy en día estamos queriendo quitarle la masculinidad al hombre considerándola tóxica. Un hombre que no tiene la capacidad de ser violento, no es un hombre completo, no es un hombre completo”

Las polémicas declaraciones

A decir del intérprete de “Tocando fondo”, un “hombre completo” es aquel que usa su “carácter” en los “momentos correctos”

“Un hombre completo es el que tiene la capacidad de ser violento, pero el dominio de su carácter para no usarlo o usarlo, única y exclusivamente, en los momentos correctos”

El integrante de OV7 reiteró que si se le “quita” la masculinidad a un hombre, se vuelven incompletos y “debiluchos”. Hecho que, consideró, no atrae a una “verdadera mujer”.

“Si tú le quitas la masculinidad, no estás teniendo un hombre completo. Estás teniendo un debilucho y seamos honestos, ninguna verdadera mujer es atraída por un debilucho”

Durante la charla, Kalimba destacó que las personas desean tener a su lado a alguien capaz de mostrar su fuerza y poder defenderla.

“Yo estoy seguro de que cualquier mujer que me está escuchando ahorita querría un hombre que siempre sea pacifista, que siempre esté tranquilo, pero que si mañana la asaltan, tenga la capacidad de defenderla. Estoy absolutamente seguro. Quién no quiere una persona que te pueda defender. Quién no quiere un hombre que, en su momento, pueda usar su coraje, que en su momento pueda usar su fuerza. Es parte de ser hombre”

Aunque las declaraciones de Kalimba no pararon ahí. Pues, luego de hablar de la masculinidad del hombre, aseguró que las mujeres tiene que saber usar el corazón, ya que, consideró, “cada uno está diseñado con las cualidades para representar su parte dentro de una sociedad”

“Yo quiero una mujer que sepa usar el corazón. No le estoy quitando la fuerza a la mujer, son muy fuertes también y son capaces de hacer todo, pero cada uno está diseñado con las cualidades para representar su parte dentro de una sociedad”

En redes se le van a Kalimba por polémicas declaraciones

Como era de esperarse luego de que el cantante hiciera las polémicas declaraciones, muchos cibernautas reaccionaron lamentando lo dicho por Kalimba y no dudaron en criticarlo fuertemente.

“Ojalá hubiera tenido el dominio de aguantarse las ganas de decir tanta mam***”, “Este tarado definiendo que es una ‘verdadera mujer’. Ya quítenle el micrófono”, “El silencio es gratis”, “Esto no ayuda mucho a sus historias de no andar con menores”, son parte de los comentarios que se pueden leer por parte de los cibernautas.