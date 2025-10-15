Kalimba pedirá a sus fans que no usen el celular en su concierto del Auditorio Nacional

GENERANDO AUDIO...

Kalimba está festejando 20 años en la música. Foto: UnoTV

Se acaba de estrenar una nueva canción de Kalimba que se llama “Corazón Herido”, la cual es una reflexión muy personal sobre los cambios importantes en su vida.

El cantante afirma que lleva años sin sentirse así, gracias a su cercanía con Dios y con la religión. Además prepara el camino de lo que será el festejo por sus 20 años de carrera en solitario y lo hará con una fiesta en el Auditorio Nacional.

Kalimba llega al Auditorio Nacional para festejar 20 años de carrera

La fecha de ese concierto es el 12 de febrero de 2026 y promete que será un recorrido muy amplio por su discografía, tocará todos los sencillos y temas que nunca había interpretado en directo, pero eso sí, pedirá un favor muy especial a todos sus seguidores, para que disfruten más de la velada, al igual que él.

“También los voy a invitar a no sacar su celular, sáquenlo de repente, pero (los invito) a vivirlo en persona, a disfrutarlo con los ojos”, solicita Kalimba a sus asistentes.

El cantante buscará dejarlos con la boca abierta en una presentación que seguramente será grabada para después compartir también el material.

“Ese día lo vamos a vivir una sola vez, lo voy a vivir una sola vez, y una sola vez los que vengan, entonces estaría padre que estemos ahí de carne y hueso”. Kalimba

Kalimba regresa a las baladas

Luego de experimentar con el pop, los beats urbanos y las melodías del Caribe, el cantante mexicano vuelve al género que lo convirtió en una figura del pop, pues canciones como “Duele” lo consagraron como un gran baladista con capacidad de probar otros horizontes.

“Corazón Herido” es la primera de cuatro canciones que formarán parte de la edición Deluxe de su más reciente disco “K20” la cual saldrá en el marco de la fecha del Auditorio Nacional.

“Queremos regalarles cuatro canciones al público camino al Auditorio Nacional, así literalmente lo nombramos, camino al Auditorio Nacional, vienen cuatro canciones más, y no es que hayamos sacado cuatro sencillos sueltos o estamos nada más sacando canciones, lo metimos dentro de este paquete del disco ‘K20’ y lo convertimos en un ‘K20 Deluxe’ y así es como tienen ahora un disco de 14 canciones en vez de 10” celebró el ex integrante de OV7.