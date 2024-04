M’Balia rompe el silencio tras vinculación a proceso de Kalimba por abuso sexual; cree en él

M’Balia, hermana de Kalimba, lo apoya tras acusación de abuso. Foto: Cuartoscuro

M’Balia, hermana de Kalimba, dio las primeras declaraciones luego de que el famoso fuera vinculado a proceso por el delito de abuso sexual agravado en contra de Melissa Galindo.

En entrevista con el programa “Venga la alegría”, la también integrante de OV7 confesó que se ha enfrenado a días difíciles. Sin embargo, destacó que tienen confianza en que Kalimba libre esta nueva acusación por violencia sexual.

“Ha sido una semana muy intensa en muchos sentidos. Lo único que puedo hacer es concentrar mi corazón en la fe y la confianza de que todo al final es puesto en su lugar y en que todo se aclara en su momento y saldrá como tiene que salir”.

Además, M’Balia aseguró que la situación legal que enfrenta su hermano ante las autoridades de la Ciudad de México le causa dolor en el corazón, pero reiteró que cree en la inocencia de Kalimba.

“Creo que a veces la gente no calcula el alcance de lo que puede generar. Cada quien su corazón, sus formas, sus maneras y sus decisiones. No te puedo decir que el corazón no duela y que no se generen emociones no agradables en medio de un proceso como éste, pero al mismo tiempo, (tengo) la certeza de saber quién es él. Es en lo que nos mantenemos firmes”.

Asimismo, M’Balia destacó que “la vida le va a reponer con creces” el momento que vive Kalimba luego de que Melissa Galindo lo denunciara penalmente por abuso sexual.

“Confiamos en que así va a ser y que la vida le va a reponer con creces todo lo que se ha hecho pasar”.

Además de mostrar confianza en que la inocencia de Kalimba quedará en evidencia, M’Balia destacó que siente orgullo de ser hermana del intérprete de “Tocando fondo”.

“Soy una persona que siempre ha estado muy orgullosa del hermano que tiene. Estoy muy agradecida de que Kalimba sea mi hermano, de que sea la persona con la que he podido compartir durante tantos años porque es extraordinario. Es un ser que se agradece poder tener tan cerca y con quien me encanta compartir sangre y vida”.