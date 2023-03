“Me bajó los mallones”: la primera vez que acusaron de abuso sexual a Kalimba y terminó en la cárcel

Kalimba fue acusado de abuso sexual contra una menor en 2010. Foto: Cuartoscuro

Kalimba parece revivir los momentos que enfrentó hace más de 10 años, cuando fue señalado, por primera vez, de abuso sexual. Ahora, el cantante es acusado por Melissa Galindo, quien aseguró que el famoso la tocó sin su consentimiento en varias ocasiones. Pero ¿cómo fue la primera vez que el intérprete fue acusado de este delito por una joven llamada Daiana? Unotv.com revive el caso.

Así fue la primera vez que acusaron a Kalimba de abuso sexual

En 2010, el integrante de OV7 enfrentó a la justicia tras las acusaciones de abuso sexual por parte de una joven identificada como Daiana. La presunta víctima del cantante afirmó que el famoso se propasó con ella, luego de una presentación del intérprete.

El caso comenzó a tomar fuerza en los medios de comunicación: Daiana Guzmán se presentó en algunos programas de televisión para relatar cómo había sido, supuestamente, violentada por Kalimba.

“Lo conozco porque participó como DJ… el primer contacto con él fueron pláticas muy cortas, después él me invita una bebida”. Daiana Guzmán.

Luego de las bebidas, Kalimba habría invitado a Daiana a su hotel, en donde la habría atacado, afirmando que se encontraban festejando a una amiga.

“Él me invita, me dice ‘vamos, estamos festejando a una amiga. Vamos al hotel, seguimos la fiesta, va a ser privada’ y yo me emocioné. Le dije ‘Sí, te acompañamos’. Salimos del antro, nos subimos a la camioneta”. Daiana.

Al llegar al hotel, Daiana aseguró, en entrevista con Carlos Loret de Mola, que, al sentirse cansada, le pidió a Kalimba dormir en la habitación, situación que el cantante habría aprovechado para abusar de ella.

“Llegamos todos en bola, después yo me quedo sola con Kalimba, estuvimos platicando en buena onda, posteriormente le dije que fuéramos a buscar a mi amiga… Él me dijo que me iba a enseñar unas canciones y le dije que si me podía dormir y me dijo que sí… y después fue cuando lo sentí encima. Él me da dos cachetadas, me bajó los mallones y la pantaleta. Me dijo que me callara”. Daiana.

Luego de la presunta agresión de Kalimba, la joven aseguró que salió de la habitación del cantante sin saber qué hacer y cómo actuar.

“No sabía qué hacer. Tenía mucho miedo, mucha pena. Me senté en la sala, me paraba, estaba muy confundida”. Daiana.

Kalimba, preso y absuelto por caso de Daiana

Luego de ser señalado por Daiana, Kalimba fue acusado de abuso sexual contra menores en Quintana Roo. Tras permanecer encarcelado unos días en el Cereso de Chetumal, el cantante fue declarado inocente por falta de evidencia.

10 años después, Daiana defiende su versión por abuso sexual de Kalimba

Luego de más de una década de la supuesta agresión y tras declaraciones de testigos y conocidos de Daiana, quienes desmentían a la joven que acusaba a Kalimba, la mujer sostuvo que sus acusaciones eran ciertas.

“Lo único que puedo decir es que él me violentó, él me violó, él abusó de mí y ya. Él sabe perfectamente cómo pasaron las cosas, él sabe todo lo que ocurrió esa noche o a lo mejor ni se acuerda porque estaba tomado”.

En entrevista para Ventaneando, la supuesta víctima recordó cómo se dio el proceso penal, mismo que consideró “raro” por algunos momentos.

“Yo pedía, no sé si ustedes recuerden, siempre he dicho y he pedido un careo. Fue muy raro por qué no me llevaron a mí a la reconstrucción de hechos. Fue muy raro todo, fue un proceso como, casi, un show, de lo que lejos estaba la ley”.