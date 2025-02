GENERANDO AUDIO...

Kanye West tomó el internet por sorpresa. Foto: AFP

Kanye West o Ye, como actualmente se hace llamar, utilizó su cuenta de X para publicar varios mensajes, entre ellos, apoyando a Diddy Combs.

Diddy Combs está acusado por abuso sexual, haber organizado una red de trata, y otros delitos, quien está a la espera de su juicio, que se realizará en marzo.

¿Qué es lo que publicó Kanye West a favor de Diddy Combs?

El rapero publicó en su cuenta de X que le gustaría ver fuera de la cárcel a Combs asegurando que él cobrará las ganancias de una colaboración que lanzarán juntos y parte de ellas las enviará a Justin Bieber debido a que Diddy no puede recibir dinero mientras se encuentra en la cárcel.

“ACABO DE DESCUBRIR QUE PUFF (COMBS) NO TIENE DERECHO DE COBRAR MIENTRAS ESTE ENCERRADO, ASÍ QUE VOY A ENVIAR LA MITAD DE SU DINERO A JUSTIN”,

El mensaje ya no se encuentra en su cuenta de X, pero el rapero se alegró de que su declaración haya sido trending.

Además, escribió: “no estoy seguro de por qué dije eso. Simplemente sonó como una estupidez decirlo porque soy retrasado mental”.

El rapero también es acusado de antisemita

El rapero también escribió mensajes antisemitas, aquellos que muestran hostilidad o prejuicios hacia los judíos y elogió a Hitler.

“HITLER ERA TAN FRESCO”, fue una de sus primeras declaraciones, además de asegurar que “Voy a normalizar hablar de Hitler de la misma forma que se ha normalizado hablar de matar negros”.

Kanye West asegura tener dominio sobre su esposa

Kanye West también aseguró que tiene poder sobre su esposa, esto en relación a su paso por la alfombra roja de los Grammy el domingo pasado, cuando Bianca Censori usó un vestido transparente.

Agregó que usar el vestido fue decisión de Censori y que no la obligaría a hacer nada que no quisiera hacer, pero que “DEFINITIVAMENTE NO HUBIERA PODIDO HACERLO SIN MI APROBACIÓN”.