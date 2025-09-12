GENERANDO AUDIO...

Karely Ruiz afirmó que mandará apoyo a heridos en Iztapalapa. FOTO: Cuartoscuro

Karely Ruiz expresó en sus redes sociales su intención de apoyar a las personas lesionadas y a las familias afectadas por la explosión de una pipa de gas en la alcaldía Iztapalapa, ocurrida el pasado miércoles 10 de septiembre de 2025.

Aunque la regiomontana se encuentra en el norte del país y no puede trasladarse a la Ciudad de México en este momento, preguntó a sus seguidores cómo puede canalizar su ayuda.

Busca poder ayudar a afectados Karely Ruiz

En sus historias de Instagram, la creadora de contenido para adultos y modelo, escribió que está dispuesta a usar sus plataformas para difundir información o enviar apoyo directo a hospitales.

“Si necesitan mis redes para difundir información sobre lo que sucedió hoy en Iztapalapa, solo mándenme mensaje. Quisiera apoyar, pero no sé cómo, si alguien me puede decir dónde me puedo comunicar o cómo puedo ayudar, díganme”. karelyruiz, Instagram

Karely explicó que pidió a su amigo @zadrigman colaborar para llevar ayuda a la capital, con el fin de garantizar que los apoyos lleguen directamente a las personas heridas y sus familias.

“Como ustedes saben, no es tan fácil viajar a la CDMX por el momento, se me complica, pero mi amigo @zadrigman me ayudará a llevar ayuda a los hospitales. Él se hará cargo, por si alguien quiere sumarse al apoyo, manden mensaje. Me tomé el atrevimiento de pedirle ayuda ya que mucha gente se aprovecha de la situación y, a veces, no sabemos las intenciones (no todos), pero me pasó una vez y ya me dio miedo”. karelyruiz, Instagram

La tragedia en Iztapalapa

El pasado miércoles 10 de septiembre, una pipa de Gas LP explotó en la parte baja del Puente de la Concordia, en Iztapalapa.

El saldo hasta el momento es de 10 personas fallecidas y 76 heridas, debido a que el fuego alcanzó a vehículos cercanos.

La jefa de Gobierno, Clara Brigada, anunció apoyos monetarios emergentes para las familias, además de atención psicológica, asistencia funeraria y orientación jurídica.

En redes sociales también se difundió que el chofer de la unidad intentó evitar la explosión, aunque permanece hospitalizado en estado crítico.

Movilización ciudadana en apoyo a heridos por explosión

Vecinos de Iztapalapa se organizaron para brindar apoyo a los heridos en los hospitales donde fueron trasladados. Donaciones de víveres, agua y medicamentos han sido entregadas en distintos centros de salud.

Con este gesto, Karely Ruiz se suma a la ola de solidaridad que se ha generado en torno a las víctimas del accidente.