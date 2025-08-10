Karely Ruiz cambia las redes por el cuadrilátero: así se prepara para su debut como boxeadora

GENERANDO AUDIO...

A poco de dar a luz, Karely Ruiz compartió esta nueva faceta. Foto: Getty

Karely Ruiz, la famosa modelo e influencer mexicana, sorprendió a sus fans; pues a meses de convertirse en mamá, anunció que está lista para mostrarse en una faceta muy diferente, ahora como boxeadora.

Karely Ruiz se prepara para su debut como boxeadora

A través de Tiktok, la famosa creadora de contenido de Only Fans, subió un video en el que muestra un poco del entrenamiento con el que se prepara para su pelea.

En el video de apenas 24 segundos, se puede ver como Karely Ruíz ha dejado los bikinis ajustados y las prendas entalladas por un conjunto deportivo de unos shorts en color azul eléctrico (que resaltan su figura), y una sudadera negra de manga larga con capucha (más acorde al oufit de una boxeadora). La toma muestra a la influencer con unos clásicos guantes de box rojos golpeando costales, practicando combinaciones y puliendo su defensa.

Aunque algunos usuarios aseguran que “no ven avances ni futuro en el boxeo”, la creadora de contenido ha dejado claro que su objetivo es superarse, no complacer comentarios negativos.

Ella misma respondió a los ataques recordando que dio a luz hace apenas seis meses y que su prioridad es progresar paso a paso: “No saben lo difícil que es entrenar y cuidar la alimentación, pero aquí seguimos”.

¿Por qué Karely Ruíz anda entrenando para ser boxeadora?

Hace unos meses, la también altruista, les comentó a sus fans que participará en “Stream Fighters 4”, un evento que reúne a influencers de Latinoamérica en combates de boxeo de exhibición. En este espacio, enfrentará a la colombiana Karina García el 18 de octubre en Bogotá.

El evento promete combates llenos de espectáculo y polémica. Entre las peleas confirmadas destacan: TheNino vs ByKing, Milica vs May Osorio, Shelao vs BelosMaki, Karina García vs Karely Ruíz, JH de la Cruz vs CristoRata y Yina Calderón vs Andrea Valdiri.

