Karely Ruiz debutará en el ring: fecha, hora y dónde ver su pelea en Stream Fighters 4

Karely Ruiz se pondrá los guantes de box. Foto: Getty Images

El mundo del entretenimiento digital y el boxeo amateur se unirán nuevamente con la llegada de Stream Fighters 4, un evento que promete conquistar la atención de millones de espectadores en Latinoamérica.

Esta es la cuarta edición del espectáculo, organizado por el creador colombiano WestCol, que reunirá a diversas figuras de las redes sociales que se enfrentarán en combates llenos de rivalidad, carisma y espectáculo.

Entre las peleas más esperadas destaca la de Karely Ruiz contra Karina García, un duelo estelar que pondrá frente a frente a la influencer mexicana y a la creadora colombiana, en lo que marcará el debut de la nacida en Monterey.

El combate se llevará a cabo el sábado 18 de octubre de 2025 en el Coliseo Medplus de Bogotá, Colombia, y será transmitido en vivo por la plataforma Kick, en el canal oficial de WestCol.

La transmisión comenzará a las 4:00 p.m. hora de Colombia (3:00 p.m. en México), mientras que la pelea estelar de Karely Ruiz se espera como el cierre de la velada, alrededor de las 7:00 p.m. hora del centro de México.

Cartelera completa de Stream Fighters 4

El evento contará con varias peleas entre creadores de contenido de distintos países de América Latina. Estas son las confirmadas hasta el momento:

Karely Ruiz (México) vs Karina García (Colombia) Pelea estelar

Yina Calderón vs Andrea “La Valdiri”

The Nino vs ByKing

JH vs CristoRata

Milica vs May Osorio

Shelao vs Belosmaki

Cada enfrentamiento constará de tres rounds, bajo reglas de boxeo amateur y con la presencia de árbitros y entrenadores certificados.

La preparación de Karely Ruiz

La creadora mexicana ha compartido en sus redes sociales parte de su entrenamiento, mostrando una notable transformación física tras su reciente maternidad.

En las últimas semanas se le ha visto practicando rutinas de combate y ejercicios de resistencia, lo que ha sorprendido a sus seguidores por su disciplina y determinación.

¿Quién es Karina García?

Por su parte, Karina García, su rival, es una reconocida influencer y empresaria colombiana que ganó popularidad tras su paso por La Casa de los Famosos Colombia y cuenta con una sólida comunidad digital y su propia marca de ropa.

Dónde ver Stream Fighters 4

El evento completo podrá verse en vivo y de manera gratuita a través del canal oficial de WestCol en Kick, donde también se transmitirán las peleas previas, entrevistas y presentaciones musicales.

Con su participación, Karely Ruiz amplía su presencia más allá del modelaje y las redes sociales, consolidándose como una figura del entretenimiento latino que no teme enfrentarse a nuevos desafíos, ahora también dentro del ring.