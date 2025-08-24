GENERANDO AUDIO...

Foto: Getty Images / Ilustrativa

La creadora de contenido mexicana Karen Barrera, reconocida por su presencia en TikTok e Instagram y esposa del influencer puertorriqueño Daniel “El Travieso” Ruiz, atraviesa uno de los momentos más dolorosos de su vida: la pérdida inesperada de su bebé.

En una publicación compartida el 23 de agosto en Instagram, Barrera abrió su corazón con un mensaje que rápidamente conmovió a sus seguidores. “Hoy sería el día en el que anunciaríamos con alegría la llegada de un nuevo miembro a nuestra familia, pero los planes de Dios son más grandes que los nuestros, aunque cueste entenderlo”, escribió.

La influencer relató el contraste entre la ilusión y el dolor, señalando: “Es un sentimiento extraño… un día tu mundo entero gira alrededor de ese nuevo bebecito y, de un momento a otro, todo cambia”.

En su mensaje, Barrera también expresó gratitud hacia su esposo y su círculo cercano en este proceso. “No tengo palabras para expresar lo agradecida que estoy con mi esposo, quien ha sido nuestra fortaleza en este proceso, y con mi familia y amistades por todo el apoyo y amor que nos han brindado”, añadió, antes de cerrar con una frase que refleja el vínculo eterno con su bebé: “Siempre serás parte de nosotros”.

La publicación, acompañada de imágenes en blanco y negro, coincidía con la fecha en la que la pareja planeaba anunciar públicamente el embarazo, lo que acentuó la carga emocional del mensaje.

Más tarde, Barrera compartió un video íntimo que mostró lo deseado que era su bebé: desde la reacción al confirmar el embarazo, la forma en que le dio la noticia a su esposo, hasta el primer ultrasonido en el que escuchó el latido de su corazón. Las imágenes también incluyeron las reacciones llenas de alegría de sus familiares, lo que deja ver que el duelo es compartido por todo su entorno cercano.

La publicación generó una oleada de solidaridad y mensajes de apoyo de seguidores y colegas, quienes enviaron palabras de cariño y fortaleza para la pareja.