Karen Souza apuesta por el bolero en su nuevo disco; visitará México en septiembre

Karen Souza, cantante argentina de jazz. Foto: cortesía.

Karen Souza es, quizá, la voz más importante del jazz en Latinoamérica. Aunque la mayoría de sus éxitos son en inglés, en su nuevo disco, “Suddenly Lovers”, apuesta por el bolero y el español.

Karen ha cantado en festivales de talla internacional como el San Javier Jazz Festival de España, el Nora Jazz Fest de Italia, el Dojima Winter de Japón, el Jazztonic de Korea y el Festival Quimeras. En septiembre girará en distintos foros de México, presentándose, también, en el Festival Internacional de Jazz de Córdoba, Veracruz.

UnoTV plática con la compositora argentina sobre su reciente relación con el bolero y la incorporación de dos temas de este género musical en su nuevo álbum, uno de ellos “Embrujo”, el clásico escrito por Napoleón Baltodano en 1940 y que popularizaran Los Tres Diamantes.

“Hay puntos en común entre el jazz y el bolero, sobre todo en la cuestión dramática y melancólica… Esos géneros pueden convivir en un disco, como es el caso de mi última producción, la cual tiene dos boleros, uno escrito por mí y un homenaje que hicimos a ‘Embrujo'”. Karen Souza.

Tras sus grandes interpretaciones en jazz de canciones como “Creep”, de Radiohead, “Every Breath You Take”, de The Police, o “Get Lucky” de Daft Punk, Karen Souza ha comenzado a inmiscuirse en el español para dotar de vida a sus canciones, lo cual le significó “explorar todo un mundo nuevo”.

“No llegué de un momento a otro y dije ‘ahora voy a cantar en español y a ver qué pasa’. Lo hice prestándole atención y aprendiendo a hacerlo. Toda la vida canté en inglés… La verdad me encantó hacerlo en español, es un mundo nuevo y estoy trabajando mucho; ya pienso en función de eso. Me pongo a escuchar boleros y fantaseó con si los podría cantar o no, creo que ya tengo bastante incorporado el género”. Karen Souza.

La artista, cuya voz puede escucharse en bandas sonoras de películas y series como “Zero Theorem” (2013) “I am losing weight” (2018) “White Lines” (2020) y “Dinasty” (2021) confiesa que tiene una conexión muy cercana con México, lo cual queda de manifiesto en las últimas inmersiones que ha hecho en el bolero.

“Empecé coqueteando con este género, luego haciendo un dueto; no me animaba a cantarlo sola y ahora directamente ya escribo boleros. Es una labor de mostrar mi amor profundo por este gran género y por varios artistas que lo interpretan”, señala Karen.

Del disco “Suddenly Lovers” se ha publicado en plataformas digitales un sencillo cada cierto tiempo para, en voz de la artista, darle su protagonismo a cada canción.

“En este disco, en particular, me fue muy difícil decidirme por el primer single, entonces decidí sacar tres sencillos… Al final ya era medio disco en singles, entonces, pues comenzamos a sacar una canción cada 15 días para que cada una tenga su merecido protagonismo”. Karen Souza.

¿Un artista nace o se hace?

Al ser cuestionada sobre su formación en el ámbito de la música, Karen confiesa que de “academicismo” no hay nada y revela que su preparación para llegar a ser una de las voces más importantes del jazz se dio, principalmente, escuchando música.

“Me declaro adicta a la música… Realmente tengo un problema de adicción. Estoy con los auriculares en situaciones en las que me tienen que obligar a quitármelos, como en el avión. Es una cosa que no puedo parar y creo que es la mejor forma de prepararme”. Karen Souza.

Ver más

Al abundar sobre su música, la también compositora cuenta cómo vive el complejo proceso de creación en el cual, de una u otra forma, todos los artistas se tienen que inmiscuir.

“Cuando escribo canciones ya me imagino cómo tienen que quedar; si tiene que haber una orquesta o una big band, cuándo viene el estribillo, cuándo se va la batería, cuándo entra, cuando necesita coros. Es como si las escuchara antes en mi cabeza… Hablando con un productor, en una entrega de premios, le conté lo que me pasaba, ‘escucho cosas, estoy loca’, le dije, sin embargo, él me aclaró que, en realidad, así es cómo viven todos los productores”. Karen Souza.

Karen reafirma que su mayor escuela ha sido escuchar música y aunque reconoce que en este arte te puedes “apoyar con estudios”, en su caso, su familia jugó un papel trascendental en su formación: “Mi casa era musical, plenamente. Todos los miembros de mi familia escuchaban un género distinto; era una cosa súper rica, entre la voz y los géneros de mi padre, de mis hermanas, de mi madre y los míos”.

Ser mujer en la música: Karen Souza

Al abordar cómo es desenvolverse en una industria musical aún dominada por hombres, Karen afirma que ésta se ha democratizado más y aduce que parte de ello se debe a que actualmente un artista ya no necesita de un sello discográfico para mostrar su obra.

“Cuando yo empecé, hace 20 años, necesitabas un sello discográfico; era un mundo mayormente dominado por hombres, aparte de la industria musical, también en otros aspectos era difícil y hostil para una mujer, sin embargo, las cosas han cambiado y mucho”.

Karen Souza.

Actualmente, más que hablar de géneros masculino y femenino dentro de la música, Karen considera que el verdadero dilema es la gran cantidad de artistas que quedan “ocultos” entre la nube de lo comercial y entre aquellas bandas o cantantes que, siguiendo un patrón mercantil, hacen lo mismo.

Ver más

“En nuestro caso, somos rebeldes y hacemos géneros musicales de otras épocas. Es interesante lo que sucede, cada vez hay más gente que se va inclinando por el jazz y el bolero. Hay toda una movida jóvenes que están haciendo boleros con un toque glam. Hay esa inquietud, entre las nuevas generaciones, de inmiscuirse en los géneros de antes”. Karen Souza.

¿Qué le falta hacer a Karen Souza?

Sobre trazarse metas dentro de su carrera artística, Karen Souza afirma que no puede pensar en esos términos y lo único que sabe, a ciencia cierta, es que no puede dejar de escribir canciones.

“Tengo muchos problemas para vivir el presente, ahora que está saliendo el disco y estoy de gira, ya estoy pensando en lo próximo. Eso no está bien, lo sé, pero es la forma en la que vivo… No puedo pensar en que algo me falte. Si algo fuera, a este ritmo, te diría que escribir mil canciones más. Seguir escribiendo canciones para mí es una forma de vivir”. Karen Souza.

La compositora afirma que “es muy obsesiva” en el ámbito musical, por lo que su camino en la vida seguirá lleno de canciones, las que escriba y escuche.

“Seguiré desarrollándome en otros géneros, probando, yendo y viniendo, como en la música electrónica, que es algo que amo. Voy a ir probando, a ver qué pasa. Este año no termina con este disco, definitivamente”, señala Karen.

La artista argentina visitará México del 2 al 29 de septiembre, presentándose en foros de Veracruz, Ciudad de México, Puebla y Monterrey.

Ver más

Los datos: