Karina pasó 10 años lejos de México tras rechazar ofrecimiento indigno: “Sufrí el castigo por no aceptar”

Karina, la intérprete venezolana de grandes éxitos como “A quien” y “Sé cómo duele”, reveló que sufrió acoso por parte de un productor mexicano, quien le hizo un “ofrecimiento indigno” hace 16 años. La cantante compartió que tras rechazarlo su carrera quedó bloqueada durante una década en México.

“Yo me retiré por un tiempo y cuando volví sí hubieron unos ofrecimientos indignos, de los cuales yo no fui víctima porque simplemente no los acepté, quizá porque yo no tenía la necesidad. Al no aceptarlo sí sufrí del castigo de no aceptar, no es una consecuencia violenta, pero si es negativa”.

