¿Se va para ser solista? Karla Díaz anuncia salida de JNS para cumplir un sueño de su vida

Karla Díaz deja JNS para ser mamá. Foto: Cuartoscuro

Karla Díaz anunció, entre lágrimas, su salida del grupo JNS. En un video, la cantante reveló que se va, pues desea convertirse en mamá, situación que no ha logrado, desmintiendo rumores de un posible embarazo.

“No he logrado ser mamá y es un anhelo que tenemos mi marido y yo y por este motivo hacemos este video. Hoy queremos anunciar que me retiro de JNS”, reveló la cantante.

En compañía de Angie, Melissa y Regina, las otras integrantes de JNS, Karla Díaz confesó que decidir salir del grupo le llevó bastante tiempo. Aunque enfatizó que era momento de pensar en ella y en formar una familia.

“Me costó, literal, un año tomar esta gran dedición… No, no estoy embarazada, pero sí es momento de pensar en mí de tomar esta decisión de formar una familia. Sí, es una decisión muy dolorosa porque, claramente, quiero estar con mis hermanas de toda la vida; sin embargo, me toca pensar en esto y me toca decidir”

La famosa cantante que enfrentó, hace un tiempo, una polémica, dijo sentir un cúmulo de emociones con su salida de JNS.

“Me siento triste por dejar los escenarios, pero me siento contenta de poder lograr este sueño que tanto he buscado”

Díaz agradeció a sus compañeras de JNS y les deseó lo mejor en lo que llamó “nueva metamorfosis”; además, se declaró su “fan número uno”

“Bajarme de los escenarios no quiere decir que no voy a estar cerca de ustedes. Voy a estar apoyándolas porque voy a ser su fan número uno y me siento muy orgullosa de lo que hemos logrado juntas y de lo que, sé, van a seguir logrando las tres en esta nueva metamorfosis”

Tras el anuncio de Karla Díaz, sus compañeras de JNS le mostraron su apoyo, al asegurar que la maternidad de la cantante es un sueño de ellas como parte del grupo.

Después del anuncio, varios compañeros y amigos le desearon lo mejor a Karla Díaz y al resto de JNS.