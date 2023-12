“No tienes libertad”: Karla Díaz rompe el silencio sobre los abusos que vivió en JNS

La famosa actriz y exintegrante del grupo JNS, Karla Díaz, reveló que vivió maltratos durante su estancia en el grupo de música pop.

En días recientes, la intérprete de “Tal vez” se ha colocado en el ojo del huracán de la farándula, pues sus inquietantes revelaciones han sorprendido a más de uno.

Durante una entrevista con Jorge “El Burro Van Rankin”, la también conductora reveló por primera vez que vivió abusos y maltratos mientras formó parte de JNS.

De acuerdo con sus declaraciones, había momentos en los que ni ella ni los demás miembros podían hablar libremente sobre cómo se sentían:

“No podíamos decidir nada. De pronto en los vestuarios era de ‘te vas a poner esto’, pero no me siento bien, estás en la pubertad, no te favorecían, no tienes libertad de decir, no me siento cómoda con esto”.

Karla Díaz, exintegrante del grupo JNS