¿Infidelidad con un narco? Ella era Karla Luna y por esto es tendencia

El nombre de Karla Luna volvió a ser tendencia luego de que Américo Garza, expareja de la fallecida comediante, acusara que su vida estuvo en riesgo cuando la integrante de “Las Lavandaeras” le fue infiel con un poderoso capo de la droga.

“Yo nunca quise salir a aclarar que yo nunca quise estar con Karla porque me engañó. Tú sabes cuántas veces me engañó, y con quién me engañó, y con quiénes… Sabes de algunos, sabes del narcotraficante con el que me engañó… No era cualquier narcotraficante, era un líder de un cártel… uno que abatieron en 2010, yo descubrí a Karla. A mí me intentaron asesinar, a mí me intentaron secuestrar”.

Américo Garza