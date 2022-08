“No le debo ningún perdón a nadie”: Karla Panini responde a la familia de Karla Luna

La polémica entre Karla Panini y la familia de Karla Luna, con quien logró fama gracias a “Las Lavanderas”, parece no tener fin y ahora la comediante afirmó que no tiene por qué pedir perdón a nadie, luego de ser señalada como la tercera en discordia entre, su entonces amiga, y Américo Garza, padre de las hijas mejores de Luna.

Panini, quien se ha ganado la antipatía del público, dio contundente respuesta a Rubén Luna, hijo mayor de Karla Luna, quien acusó que no le permiten ver a sus hermanas menores.

“Voy a dejarte algo claro a ti, Rubén, y al público en general, lo he dicho en varias entrevistas; lo digo y lo sostengo: yo no te debo a ti, ni a tu familia, ni al público en general, una disculpa, ni ningún perdón por mis acontecimientos, por mis acciones, yo no le debo ninguna disculpa ni ningún perdón a nadie”.

La famosa a la que, incluso, se le ha señalado de hacerle brujería a Karla Luna, afirmó que no tiene respeto por la familia de su examiga, pues no ha recibido el mejor trato ni ella ni su familia.

“No tengo, y no me interesa tener ningún respeto por ellos, ellos no lo han tenido por mí ni por mi familia. Ellos empezaron la situación”.

En un video de YouTube, Panini, acompañada con Américo Garza, acusó que la familia de Karla Luna ha cortado y manipulado las grabaciones que presentan para acusarlos de varias actitudes incorrectas.

En dicha grabación, Américo Garza reveló que Karla Luna le fue infiel con un peligroso capo de la droga que fue abatido en 2010 y que habría puesto en peligro la vida del empresario.

“Yo nunca quise salir a aclarar que yo nunca quise estar con Karla porque me engañó. Tú sabes cuántas veces me engañó, y con quién me engañó, y con quiénes… Sabes de algunos, sabes del narcotraficante con el que me engañó… No era cualquier narcotraficante, era un líder de un cártel… uno que abatieron en 2010, yo descubrí a Karla. A mí me intentaron asesinar, a mí me intentaron secuestrar”.

Américo Garza