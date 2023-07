“Sola no voy a poder”: Karla Panini recibe críticas por su comentario sobre el matrimonio

En las últimas horas, la comediante Karla Panini ha sido objeto de intensas críticas y polémicas debido a un comentario que realizó sobre el matrimonio. A través de su cuenta de Instagram, Panini expresó: “Sola no voy a poder”, generando una reacción inmediata en las redes sociales. Éstas son sus declaraciones:

El comentario de Panini ha sido interpretado por muchos como una afirmación que subestima la capacidad de una persona para valerse por sí misma. Luego de mencionar que ella sí cree en el concepto del matrimonio y sugeriría que la dependencia en una relación de pareja es necesaria.

Esta percepción ha despertado el descontento de numerosos usuarios de redes sociales, quienes han expresado su desacuerdo frente a esta visión.

La comediante compartió un pequeño fragmento de su podcast “Se dice de mí”, en el cual aseguró que no se quiere volver a divorciar:

“Yo lo primero que le dije a mi ahora marido es que yo no me quiero volver a divorciar, si no vamos por el mismo camino, solos no vamos a poder. Desgraciadamente, ya nos sabemos el caminito fácil de no funcionó, pues bye, a ver al abogado; papeles y divorcio y adiós. Pero yo no quiero que suceda… no crecí en ese ambiente”.

Karla Panini.