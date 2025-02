GENERANDO AUDIO...

Karla Sofía Gascón asegura no ser racista. Foto: Getty Images via AFP

Karla Sofía Gascón, actriz de Emilia Pérez, sigue dando de qué hablar, ahora al asegurar que no es racista, ya que si lo fuera no hubiera trabajado con su compañera de reparto, Zoe Saldaña.

Hace unos días, la actriz transgénero desactivó su cuenta en X después de que salieron a la luz publicaciones polémicas que hizo en el pasado, asimismo en entrevista con CNN, volvió a ofrecer “disculpas a las personas que se pudieron haber sentido ofendidas” y dijo que no va a renunciar a su nominación al Oscar.

”Yo no puedo renunciar a una nominación (al Oscar) porque no he cometido ningún crimen ni he hecho daño a nadie. Ni soy racista ni soy nada de lo que toda esta gente se ha encargado de intentar hacer creer a los demás que yo soy”, fueron las palabras de Gascón a CNN.

Uno de los tuits que se viralizaron fue en el que supuestamente hablaba mal de su compañera de reparto, Selena Gomez, de quien dijo que esos comentarios citados no son de ella.

“Yo jamás he dicho nada de mi compañera. Jamás me referiría así. Le mandé el post que me mandaron y le dije ‘oye, que sepas que esto no es mío’”, explicó en la entrevista.

Otra de las polémicas que protagonizó son debido a los tuits en los que se refiere a religiones como el islam, los musulmanes o incluso George Floyd, afroamericano que murió asfixiado por un policía en Estados Unidos en 2020.

Karla Sofía Gascón asegura que no es racista

La actriz española aseguró que no es racista ya que, si lo fuera, no hubiese trabajado con Zoe Saldaña.

“Yo he hablado con ella, le he explicado las cosas como son, ella me conoce perfectamente, las dos (Selena Gomez y Zoe Saldaña). Todo mi equipo me conoce perfectamente sabe la persona que soy, si hubiera sido racista, no habría trabajado con ella (Zoe Saldaña)”, declaró la actriz.

¿Qué dijo Zoe Saldaña sobre las declaraciones de Karla Sofía Gascón?

Tras las declaraciones de Karla Sofía, Zoe Saldaña fue clara en su postura, a pesar de haber creado un vínculo con la española.

Durante una sesión de preguntas y respuestas en la presentación de la cinta en Londres, la intérprete habló de las declaraciones de su coprotagonista en años pasado.

“Todavía estoy procesando todo lo que ha sucedido en los últimos días y estoy triste, me pone muy triste porque no lo apoyo y no tolero ninguna retórica negativa hacia personas de ningún grupo”, dijo Karla Sofía.

Sobre esto, agregó que durante el rodaje de Emilia Pérez, todos los involucrados estuvieron en un ambiente de inclusión.