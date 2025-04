GENERANDO AUDIO...

Karla Sofía Gascón enfrenta a la prensa mexicana. Foto: AFP

Karla Sofía Gascón reapareció ante la prensa mexicana, luego de la polémica que su película “Emilia Pérez” generó a nivel mundial. La actriz fue invitada al V Encuentro de las Estrellas en Madrid, de los Premios Platino, y habló sobre el bullying, las críticas que enfrentó y el revuelo mediático.

“Sí tengo la fortuna de ser una persona muy fuerte mentalmente y no dejarme avasallar por los demás”, afirmó Gascón. “Eso se lo quiero trasladar a todas las personas jóvenes que están sufriendo bullying en este mundo, que lo sufren en el colegio. Lo importante es confiar en lo que realmente somos y no hacer caso a cosas que son reales, al final las redes sociales son una mentira”.

Sofía Gascón sin arrepentimiento

Aunque se le cuestionó a Karla Sofía Gascón si se arrepentía de alguna de sus declaraciones pasadas como criticar a los bloggeros, sus comentarios racistas y xenofóbicos, realizados principalmente en redes sociales, la española lo negó categóricamente.

“Yo no me puedo arrepentir de nada de lo que he hecho en mi vida, porque si no, no sería yo. Lo único que puedo hacer es aprender de lo que me ocurre”, dijo Gascón.

La actriz, que interpretó a una mujer trans en la película dirigida por Jacques Audiard, ha enfrentado el ojo público con firmeza y una clara voluntad de seguir adelante con nuevos proyectos.

“Hay muchos proyectos de cine que tengo que hacer, pero aún no sé cuál será el primero”, adelantó. También confirmó que sigue en pie la idea de publicar un libro autobiográfico: “Yo ya tengo el libro”, dijo brevemente, sin dar más detalles.

