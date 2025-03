Karla Sofía Gascón rompe en llanto tras recibir premio

GENERANDO AUDIO...

Karla Sofía Gascón recibió un premio tras la polémica de sus tuits. Foto: AFP

Karla Sofía Gascón recibió el premio a Mejor Actriz en Producción Internacional por “Emilia Pérez” que otorgó la Unión de Actores y Actrices en el Teatro Circo Price de Madrid.

La actriz española pidió “más amor y menos odio” y lamentó que a “algunas personas” les hubiera gustado verla en los Oscar quemándose en un árbol “como en la Inquisición”.

Karla Sofía Gascón emocionada tras recibir galardón

“Hace cinco años hacía funciones en México donde solo acudía una persona, y ya entonces en las redes sociales me insultaban. Hace una semana estaba en los Oscar y a algunos les hubiera gustado verme en un árbol quemándome como en la Inquisición. Nada ha cambiado, igual que no ha cambiado mi ilusión. No soy un robot, soy una mujer como las demás, con mis virtudes y con mis defectos, a veces un poco imbécil, con una hija a la que quiero dejar un mundo mejor. Mi saga favorita es ‘La Guerra de las Galaxias’, siempre he luchado contra el lado oscuro. También contra el lado oscuro de mi misma que he logrado vencer”, afirmó al recoger el galardón.

Al final de su discurso pidió acabar con el “lado oscuro” de cada uno para que haya “más amor y menos odio”.

Al inicio de sus palabras, la actriz, visiblemente emocionada, aseguró que una buena actriz “no se hace en las escuelas” sino “viviendo”. “El arte viene de la imperfección del ser humano”, subrayó.

Karla Sofía Gascón reconoció que quería ser un ejemplo de superación, pero ha pedido disculpas por “no haberlo podido ser” de la manera que le habría gustado.

“Os juro que voy a seguir luchando por ello. Voy a seguir dando lo mejor de mí, porque amo mi trabajo, porque creo que hacemos lo más bonito que podemos hacer en este mundo, llevar la vida de unas personas a otras para que todos evolucionemos. Para despedirme, deciros que la fuerza nos acompaña en todos estos momentos tan oscuros que nos quedan por vivir. Y que empecemos por nosotros mismos, acabando con ese lado oscuro que tenemos dentro”, aseguró.

Asimismo, señaló que una buena actuación se consigue no pensando en uno mismo para dar lo mejor, sino en que se pueda hacer que el actor que tiene enfrente “haga el mejor trabajo de sus vidas”.

“Eso es lo que yo he intentado en esta película y creo que lo hemos conseguido. Quiero dedicar el premio a todos vosotros, porque tengo aquí muchísimos compañeros y compañeras que os he visto crecer a mi lado y dejaros la piel y el alma en los teatros y en el casting, actuando por todos los sitios”, finalizó.