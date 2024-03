“Bienvenida al mundo”: Karla Souza anuncia el nacimiento de Giulia, su tercer bebé

Karla Souza anuncia nacimiento de Giulia, su nueva bebé. Foto: Uno TV

Karla Souza se convirtió en mamá por tercera vez. A través de tiernas imágenes, la actriz mostró el rostro y dio la bienvenida a Giulia, quien es su nueva bebé.

Karla Souza anuncia el nacimiento de Giulia, su nueva bebé

A través de su cuenta de Instagram, la actriz, quien ganó un Emmy por una película, dio a conocer la noticia sobre la llegada de su tercera bebé cuyo nombre será Giulia.

“¡Bienvenida al mundo, Giulia!”, escribió la protagonista de “Nosotros los nobles”.

En una fotografía se aprecia a Karla Souza después del parto. Llama la atención el rostro de la pequeña, quien parece sonreír al estar junto a su famosa madre.

Además, su esposo, Marshall Trenkmann, no podía quedar fuera de tan especial momento. El empresario aparece muy feliz junto a la actriz y su nueva bebé.

Karla Souza ya es mamá de dos hijos: Gianna, de 5 años, y Luka, de 3 años. De acuerdo con lo compartido por la actriz, el parto de Giulia duró 33 horas.

“Después de un maratón de 33 horas de trabajo de parto, que se detuvo y comenzó más veces que una producción de cine durante COVID, les anunciamos la llegada de nuestra preciosa hija, Giulia”, dijo la estrella de cine.

De igual forma, Karla Souza, quien habló de su cinta “La caída”, agradeció a su doctora y a su esposo “que estuvo a mi lado durante estas interminables 33 horas, brindando un apoyo inquebrantable”.

Famosos felicitan a Karla Souza por nacimiento de Giulia

Así como era de esperarse, las reacciones de felicitación por parte de los famosos ante la llegada de la nueva bebé de Karla Souza no se hicieron esperar.

“Felicidades”, escribió Rommel Pacheco.

“¡Qué emoción! Eres una guerrera”, dijo Aislinn Derbez.

La ganadora del Oscar, Viola Davis, con quien trabajó en “How To Get Away With Murder”, le expresó sus buenos deseos por la llegada de Giulia.

“¡Aaaahhh! Felicidades mi hermosa Karla. ¡Bienvenida, Giulia! Eres bendecida sin medida”, dijo la estrella de Hollywood.