Karla Souza apoya económicamente a clavadistas, tras conocer sus historias durante filme “La Caída”

Karla Souza fue nominada en lso Premios Ariel 2023. Foto: Caurtoscuro

Karla Souza y Martha Higareda pagaron los gastos de los clavadistas Diego Balleza y Randal Willars en la Copa del Mundo de Berlín, por lo que gracias a ellas la medalla de bronce fue posible, la actriz de la cinta “La Caída” reveló como es que se vinculó con los atletas.

La actriz de 37 años compartió con UnoTV.com, que cuando filmó “La Caída” vivió muy de cerca todo el sacrificio que tienen los deportistas en México y el poco apoyo que reciben: “es una es una situación que me me tocó muchísimas fibras y más por el personal, se me hace que ellos deberían de estar y merecen mucho más apoyo”.

“Espero que sea contagioso y mucha más gente se anime a apoyar y que también las cosas cambien en el país”. Karla Souza.

Karla Souza es muy cercana a deportistas mexicanos

Karla Souza dijo que al hacer la película “La Caída” comenzó a tener relaciones muy cercanas con los deportistas, no solo con clavadistas.

“En el Instagram nos escribimos, luego por Whatsapp y entonces así me enteré de las necesidades de ciertas situaciones y necesidades”, reveló Souza.

“La industria del cine vive un momento difícil en México”: Souza

La también productora de cine considera que actualmente México vive un “boom”, pues hay más producciones nacionales, sin emabrgo, la ceremonia del Ariel 2023 estuvo a punto de ser cancelada y recientemente se informó que el Festival Internacional de Cine de Los Cabos se canceló.

“Creo que estamos viviendo un momento difícil, pero a la vez el mexicano siempre responde ante situaciones difíciles”. Karla Souza

“La Caída” la película más vista de prime Video

Souza, nominada a mejor actriz en el Ariel 2023, se mostró complacida y sorprendida de que la cinta “la Caída” donde también fue productora, llegará a ser la más vista en Amazon durante su semana de estreno; incluso hasta fue proyectada en la Casa Blanca.