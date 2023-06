¿Reapareció la “Incondicional”? Mujer pide boletos a Luis Miguel “por los viejos tiempos”

Mujer pide boletos a Luis Miguel, dice ser la “Incondicional”. Foto: Cuartoscuro

El esperado regreso de Luis Miguel a los escenarios ha llevado a fanáticos a hacer ‘locuras’ para poder conseguir un boleto para uno de los conciertos que el “Sol” ofrecerá en varias ciudades de México. Y entre quienes desean un lugar es una joven identificada como Karla Zárate quien, en Twitter, aseguró ser “La Incondicional”.

Con una fotografía en donde se aprecia a Karla Zárate junto al intérprete de “La Bikina” hace varios años, fue como la mujer le pidió boletos a Luis Miguel “por los viejos tiempos”.

“Por los viejos tiempos, dame unos boletos para tu concierto. Atte. La Incondicional”, escribió Karla Zárate en redes sociales.

Por los viejos tiempos, dame unos boletos para tu concierto. Atte. La Incondicional. @LMXLM pic.twitter.com/0Fay2zo3Sk — karla zárate (@espia_rusa) June 27, 2023

“Ya no eres la no que espera nada”: en redes reaccionan a foto con Luis Miguel

La fotografía que muestra a Luis Miguel durante su juventud y la solicitud de Zárate pidiendo boletos para uno de los conciertos del cantante que, durante su carrera, ha dedicado varios temas a las mujeres de su vida, desató todo tipo de comentarios en redes sociales.

“Apoco tú eres ‘la misma de ayer. La que no espera nada’”, “El problema es que no entendiste que fue un hotel, tu cuerpo y un adiós. No existe un lazo entre tú y él, no hubo promesas, ni juramentos, nada de nada”, “Yo también me merezco unos, lo vi en vivo en la Anáhuac cuando todavía usaba su traje blanco”, “Si no les da manutención a sus hijos… amiga tú la misma de ayer, date cuenta”, son parte de los comentarios que se pueden leer en Twitter por parte de los usuarios de la plataforma digital.

¿Es la “Incondicional” del “Sol”?

Aunque la joven aseguró ser “La Incondicional” presumiendo su fotografía de juventud con Luis Miguel, resulta que no es cierto, pues, la mujer que protagonizó el video oficial del tema que se desprende del álbum “Busca una mujer” es Carolina Menéndez.

Y, se dice, que, tras haber trabajado con ella en el videoclip, Luis Miguel quedó cautivado por la belleza de la también modelo.

Además, una de las versiones que giran en torno a la canción afirman que está inspirada en Alessandra Zurek, una amiga cercana de Luis Miguel.

Sin embargo, otra de las historias señalan que el tema de “La incondicional” tuvo una dedicatoria especial a Daisy Fuentes, empresaria cubanoamericana que conquistó al “Sol” y por la que se dice terminó la relación entre Luis Miguel e Issabela Camil.

Además, por el amor de Fuentes, Cristian Castro y Luis Miguel rompieron la amistad que los unía, pues el hijo de Verónica Castro buscó ser el príncipe azul de Daisy Fuentes.