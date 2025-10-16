Karol G canta y domina la pasarela en el Victoria’s Secret Fashion Show 2025

GENERANDO AUDIO...

Karol G cantó en español durante el famoso desfile. Foto: GettyImages

Karol G fue una de las cantantes que se presentó en el mítico desfile de Victoria’s Secret Fashion Show 2025 este miércoles 15 de octubre, evento que se realizó en Nueva York.

La “Bichota” deslumbró en color rojo durante su presentación, además se colocó las míticas alas de las modelos de la marca de lencería para terminar con su presentación.

Así fue la presentación de Karol G en el Victoria’s Secret Fashion Show 2025

La colombiana no defraudó durante su presentación en el Victoria’s Secret Fashion Show 2025 donde interpretó su éxito “Ivonny Bonita”.

En su actuación lució un body completo en color rojo que marcaba su figura acompañado con un pareo del mismo color, mientras desfilaban a su alrededor una de las modelos más famosas del mundo, como Bella Hadid.

La presentación de la colombiana se vuelve icónica porque es la primera artista en cantar en español en uno de los eventos más mediáticos de la industria.

El momento se prestaba para tomar la pasarela por “asalto” y la “Bichota” no dudó en hacerlo, así que solo desapareció durante unos minutos del escenario para colocarse las míticas alas de las modelos de Victoria’s Secret Fashion Show 2025 y brillar con presencia.

Karol G hizo el recorrido disfrutando del momento y de que todas las miradas estaban puestas en una de las cantantes latinas más importantes de los últimos años.

El comienzo del desfile marca un hito

La presencia de Karol G en el evento no fue lo único que llamó la atención, también lo hizo la modelo Jasmine Tookes, quien deslumbró al inició del show mostrando su embarazo.

La pasarela de una modelo embarazada sería impensable hace algunos años en el show, pero después de varios años de estar cancelado, el Victoria’s Secret Fashion Show 2025 se convirtió en un escaparate para la diversidad.

El show contó con nuevas caras en el modelaje, pero también tuvo a los grandes nombres que eran referencias en ediciones pasadas como las brasileñas Adriana Lima y Alessandra Ambrosio.