Karol G es un referente de la música latina. Foto: AFP

Karol G encabezará el Victoria’s Secret Fashion Show 2025, donde también estarán Madison Beer, Missy Elliott y el grupo surcoreano TWICE, según anunció Billboard Español.

El evento se celebrará el 15 de octubre en Nueva York, combinando música, moda y empoderamiento femenino en una de las pasarelas más esperadas del año.

Un sueño cumplido para Karol G

La superestrella colombiana, que recientemente lanzó su tequila “Cristalino” y Karol G Radio en SiriusXM, confesó que presentarse en el desfile es un logro personal.

“Presentarme en el desfile de Victoria’s Secret ha sido un sueño para mí desde que tengo memoria”, declaró Karol G.

Su disco “Tropicoqueta” alcanzó el número 1 en Top Latin Albums de Billboard y el número 3 en el Billboard 200, consolidando su ascenso. Además, será la primera artista latina femenina en encabezar Coachella 2026.

Madison Beer: la nueva generación del pop

Además de Karol G, también estará Madison Beer, de 25 años, quien se ha ganado un lugar entre las voces más prometedoras del pop. Tras obtener dos nominaciones consecutivas al Grammy y el éxito de sencillos como “Selfish” y “Reckless”, Beer llevará su estilo fresco y elegante al desfile.

“Es un honor actuar en un show que celebra la moda, el empoderamiento y la música”, dijo la cantante, quien aprovechará el escenario para estrenar nueva música.

Missy Elliott: leyenda viva del hip-hop

La pionera del rap Missy Elliott sumará otro momento histórico a su legendaria carrera. Con cuatro premios Grammy y su ingreso al Salón de la Fama del Rock and Roll, la artista promete una actuación que recordará por qué sigue siendo una de las figuras más innovadoras de la música. Éxitos como “Work It” y “Lose Control” siguen marcando generaciones.

TWICE: poder global del K-pop

El grupo TWICE, que celebra su décimo aniversario, también subirá al escenario de Victoria’s Secret antes de iniciar su gira mundial 2026. Su nuevo álbum, “TEN: The Story Goes On”, se lanzará el 10 de octubre, y su participación en el desfile promete un toque vibrante de energía y estilo.

“Estamos emocionadas de formar parte de este evento inolvidable y de seguir conectando con ONCE en todo el mundo”, expresaron Nayeon, Momo, Tzuyu y Jihyo.

¿Cuándo y dónde ver el desfile?

El Victoria’s Secret Fashion Show 2025 se transmitirá en vivo el 15 de octubre a las 19:00 horas a través de las cuentas oficiales de Instagram, YouTube y TikTok de la marca.

Los fans podrán disfrutar el pre-show “Pink Carpet” desde las 18:30 horas en Prime Video y Amazon Live, donde también estará disponible el evento completo.

El regreso del icónico desfile promete ser un espectáculo de moda, música y poder femenino, con un mensaje claro: la belleza se celebra en todas sus formas y sonidos.