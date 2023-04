Revelan fotos sin editar de Karol G en sesión con la revista GQ; así se veía en realidad

Descubre las fotos de Karol G en la revista GQ sin editar ~ Foto: UnoTV

Karol G posó en una sesión de fotos para la revista GQ; sin embargo, las imágenes no fueron del agrado de la cantante por la edición que se hizo de su rostro y cuerpo. Unos días más tarde, en redes sociales se dieron a conocer algunas fotografías de la colombiana en dicha sesión sin los cambios hechos por computadora.

¿Cómo se veía realmente Karol G en la sesión de fotos?

Una página de fans de Karol G compartió cuatro fotos de “La Bichota” el mismo día de la sesión de fotos con la revista GQ. En las imágenes se le puede ver con el mismo vestuario que lució en la portada de dicha edición, aunque esta vez sin los retoques de Photoshop que la hicieron enfadar.

Ver más

Ver más

En las imágenes compartidas por “@labichotakarolgfan” son más notorios los retoques digitales que le hicieron a la apariencia real de la cantante, como pronunciar sus pómulos, disminuir sus mejillas, aumentar sus labios y adelgazar su cuerpo hasta el punto de que asegurara no verse representada por esa figura.

El enojo de “La Bichota” por la edición en sus fotos

Karol G es una firme defensora de los cuerpos femeninos reales que no deberían ser modificados para encajar en los estándares de belleza, por lo que no ocultó su enojo el pasado jueves 6 de abril, pues desde su perspectiva, ella pidió que no se le hicieran retoques a sus fotografías.

“Agradezco a la revista oportunidad porque fui muy feliz cuando confirmaron que estaría ahí, pero a pesar de dejar clara mi inconformidad con la cantidad de ediciones que le hicieron a la foto, no hicieron nada al respecto, como si para verme bien necesitara de todos esos cambios”. Karol G

Ver más

“Mi cara no se ve así , mi cuerpo no se ve así y yo me siento muy feliz y cómoda con cómo me veo natural”, dijo la intérprete de ‘TQG’ junto con Shakira. Las fotos compartidas recientemente demuestran aún más su punto, pues su apariencia real es radicalmente diferente a lo visto en la portada de la revista GQ.

Gracias a las nuevas fotografías publicadas por los seguidores de Karol G, es posible hacer una comparativa de cómo se veía y cómo la hicieron ver gracias a la edición excesiva que es común en este tipo de sesiones para revistas de belleza y espectáculos.

Ver más

‘La Bichota‘ nunca ha ocultado su apariencia natural en fotos y videos, pues según sus propias palabras, hay mujeres “buscando sentirnos cómodas con nosotras mismas a pesar de los estereotipos de la sociedad” y este tipo de sesiones editadas no les ayudan en absoluto.