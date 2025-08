Karol G visitó México para grabar su nuevo video junto a “El Buki”

Karol G estuvo en la Ciudad de México filmando el video de su canción “Coleccionando heridas” al lado de Marco Antonio Solís “El Buki”.

Las dos estrellas de la música acudieron a los Estudios Churubusco, ubicados al sur de la Ciudad de México, donde por varias horas grabaron el video de la canción que forma parte del disco “Tropicoqueta”.

La presencia de la colombiana fue de “entrada y salida” y a través de sus historias de Instagram agradeció a México por un día “tan especial”.

“Ya me voy, pero me llevo este día por siempre en mi corazón. Los amo mucho. Son un público demasiado especial. Me voy demasiado agradecida”.

Karol G