GENERANDO AUDIO...

Karol G y Andrea Bocelli. Foto: Reuters

La Plaza de San Pedro del Vaticano se convirtió en un escenario único la noche del sábado 13 de septiembre, cuando la colombiana Karol G hizo historia al cantar junto al legendario Andrea Bocelli en el primer macroconcierto celebrado en el corazón de la Ciudad del Vaticano.

Ante más de 200 mil personas, la reguetonera interpretó Mientras Me Curo del Cora y luego unió su voz a la de Bocelli en el emotivo tema Vivo por ella, convirtiéndose en la primera artista colombiana en presentarse en este emblemático espacio religioso.

Un evento sin precedentes

El espectáculo, titulado “Grace for the World”, formó parte del Jubileo Vaticano 2025 y del Encuentro Mundial sobre la Fraternidad Humana. Contó con la participación de estrellas como Pharrell Williams, quien cantó Happy; John Legend, que interpretó Glory y Bridge Over Troubled Water; y Teddy Swims, que acompañó a Bocelli en Amazing Grace.

La dirección musical estuvo a cargo del ganador del Grammy, Adam Blackstone, con el Coro Gospel Voices of Fire y el Coro de la Diócesis de Roma.

Cúpula de San Pedro iluminada

El concierto se coronó con un espectáculo aéreo de más de 3,000 drones, que proyectaron imágenes inspiradas en los frescos de la Capilla Sixtina sobre la cúpula de San Pedro, fusionando arte sacro con tecnología de vanguardia y rindiendo homenaje al papa Francisco.

Este evento gratuito, codirigido por Andrea Bocelli y Pharrell Williams, celebró “la fuerza de la fraternidad” y lanzó al mundo “un abrazo simbólico y un compromiso colectivo por la protección de la Creación”, según destacaron los organizadores.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

Con su actuación, Karol G no solo marcó un hito para la música latina, sino que también dejó su voz en una de las noches más memorables de la historia musical del Vaticano.