Karol G y Maluma ponen a bailar a sus fans con su nueva canción Ta’ OK

Karol G y Maluma se unieron al productor brasileño Dennis y MC Kevin o Chris y lanzaron el remix de la canción Ta’ OK causando furor entre sus fans.

El video fue estrenado ayer y muestra una de las favelas más grandes de Río de Janeiro, conocida como Da Rocinha. Allí, Dennis y MC Kevin o Chris toman su celular y hacen una videollamada a Maluma, que se encuentra disfrutando del sol en la piscina de su casa acompañado de mujeres en de bikinis.

Originalmente la canción fue lanzada hace cuatro meses, pero este remix fusiona el reguetón donde Maluma y Karol G le ponen su toque que los caracteriza.

A unas cuantas horas de ser lanzado, el video que fue filmado entre Bruselas, Los Ángeles y Río de Janeiro, está por llegar a las dos millones de reproducciones.

Karol G compartió una publicación en la que anunciaba el lanzamiento de su colaboración en TA ÓK, donde expresó que era uno de los proyectos del 2023 que más la emocionaban y que desde el primer momento en el que escuchó la canción sentía que quería estar ahí.

“Puedo decir que éste probablemente es uno de los proyectos de este año que más me emociona. Amé esta canción desde el primer momento que la escuché y no me aguanté pedir participar en el remix”.

Karol G