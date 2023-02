Karol Sevilla apoya a Yuridia y confiesa haber sido víctima de gordofobia: “Sufrí acoso por mi cuerpo”

Karol Sevilla revela haber sufrido acosos por subir de peso. Foto: Cuartoscuro.

Karol Sevilla mostró su solidaridad a Yuridia, quien recientemente destapó haber sufrido gordofobia, tras comentarios emitidos por Pati Chapoy hacia su físico. La también actriz de 23 años dijo que es muy importante amarse a uno mismo y confesó que también fue atacada en redes sociales por haber subido de peso.

“Te puedo decir que lo viví porque sufrí un bullying y un acoso muy grande en redes sociales por mi cuerpo, porque había subido de peso y lo que aprendí es el amor propio. Karol Sevilla

La protagonista de la popular serie “Soy Luna” reveló que sufrió agresiones en redes sociales por su cuerpo y aseguró que dicha experiencia le provocó una serie de inseguridades que tuvo que superar: “Hoy en redes sociales vivimos el hecho de como estamos detrás de una pantalla no tenemos el valor de decirlo en la cara”.

Además, se solidarizo con Yuridía, quien recientemente se pronunció en contra de la gordofobía, así como con la actriz Michelle Rodríguez que fue duramente criticada luego de aparecer en la portada de la revista de moda Marie Claire. “Lo que te puedo decir de Mich, la gente que la critica jamás va a poder hacer una portada como la de ella”.

“Basta de criticar el cuerpo, lo que nosotros hacemos es por nuestro talento, por nuestra voz y lo que generamos en el público y no por cómo nos vemos o nos vestimos”. Karol Sevilla.

Karol Sevilla abandonó por un tiempo redes sociales

Ante el acoso que enfrentó por haber subido de peso, la cantante decidió alejarse por un tiempo de sus redes sociales y trabajar más en ella y en lo que quería.

“En algún momento sí me di de baja y desaparecí de redes sociales, pero creo que fue una etapa bonita porque ahí decidí que no me voy a queda callada y no me voy a esconder por cómo soy”, afirmó Karol Sevilla.

Karol Sevilla recientemente dio a conocer el sencillo “Miedo de sentir”, que lo compuso al lado de Rodrigo Dávila (Motel) y en el transcurso de este año se estrenará la segunda temporada de la serie “Siempre fui yo” de Disney+.