¡Sin rodeos! Kate del Castillo llama “día más ridículo del año” al 14 de febrero y divide redes

Kate del Castillo critica 14 de febrero y divide redes. Foto: Cuartoscuro

Kate del Castillo dividió opiniones al llamar “el día más ridículo del año” al 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad. A través de un video que colocó en su cuenta de Instagram, la actriz criticó la popular festividad, lo que la llevó a ser criticada fuertemente.

“Yo sé que nadie me pidió mi opinión, pero yo siento que hoy es el día más ridículo del año. El Día de San Valentín, ¿qué es eso? Que todo mundo tenga que decirse cositas y vestirse de rojo, de rosita. Olvídense del consumismo tan tonto”, comenzó diciendo la actriz.

Durante la grabación, la protagonista de “La reina del sur” aseguró que el Día de San Valentín puede, incluso, llegar a doler a mujeres cuya situación sentimental no es la mejor.

“Siento que hay mujeres que no tienen novio y que eso les afecta mucho y les puede doler. No me parece bien”

Sin embargo, la hija de Erik del Castillo sí se pronunció en favor de celebrar la amistad, y sin retirar su afirmación del “día más ridículo”, deseó un “feliz 14”.

“Qué padre, la amistad y eso sí está muy bien, pero la verdad, es que, el día más ridículo del año es hoy; sin embargo, les deseo que la pasen increíble con su novio, con su novia, sus amigas. Feliz 14”

Opinión de Kate del Castillo divide opiniones

Luego de que Kate del Castillo publicara su polémico video, las opiniones divididas en redes sociales no se hicieron esperar. Por un lado, se hicieron presentes los usuarios que criticaron las palabras de la actriz.

“Yo sé que nadie me pidió mi opinión, pero te dejaron muy amargada”, “El mundo ya tiene bastantes miserias para criticar que festejemos un día al año el amor”, “Mija, cuánto daño te han hecho”, “Pues no lo festejes y ya, reina”

Por otro lado, hubo fanáticos de la actriz que mostraron su apoyo y su respaldo. Incluso, hubo quienes le dieron la razón a tan duras palabras.

“Lo peor es que tiene razón”, “Estoy tan de acuerdo”, “No puedo con tu sinceridad”, “Nuestra Grinch favorita”, “Comparto su opinión, creo que el amor se demuestra todos los días, no solo cada 14 de febrero”, “Te amo. Pienso lo mismo”, “Plenamente de acuerdo”, se lee por parte de los cibernautas que comparten su opinión.