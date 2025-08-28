GENERANDO AUDIO...

Kate del Castillo debutará como directora. Foto: CLB

Kate del Castillo dio un paso crucial en su carrera al crear “Cholawood” su propia casa productora, con un objetivo claro: dejar de esperar a que llegaran papeles interesantes desde Hollywood. Ahora, va un paso más allá y se prepara para debutar como directora de cine con una película basada en su vida, adaptada del libro “Tuya” que escribió en 2009 y aborda la violencia de género y la crisis de la pareja contemporánea.

“No me quiero convertir en directora porque mi pasión y lo mío es la actuación, pero quiero dirigir una película que yo escribí”, contó la actriz en una reciente entrevista.

Aunque el proyecto aún está en etapa de desarrollo, del Castillo está completamente involucrada en su realización: “Tengo la historia, tengo productora, y ahora estoy buscando una actriz entre 26 y 28 años que me represente. Aún no tengo el casting, pero estoy muy emocionada”, reveló a UnoTV.

Para Kate, esta nueva etapa no solo es profesional, sino también profundamente personal: “Los años de experiencia en un set me dan todo el derecho para dirigir”, dijo, convencida de que ha llegado el momento de contar sus propias historias sin intermediarios.

Alejandro Speitzer es uno de los actores con los que le gustaría a Kate colaborar en este proyecto.

“Estoy en mi momento más vulnerable… y lo estoy disfrutando”: Kate del Castillo

A lo largo de su carrera, Kate del Castillo se ha forjado una reputación como una mujer fuerte, decidida y audaz. Sin embargo, en esta etapa de su vida, reconoce que está explorando un nuevo territorio: “la vulnerabilidad”.

“Estoy en un momento muy vulnerable que lo estoy disfrutando muchísimo porque por fin estoy pudiendo bajar un poquito la guardia”, confesó.

“No me arrepiento absolutamente de nada. El arrepentimiento, el fracaso y el sacrificio no existen en mi vocabulario. Todo ha sido aprendizaje”, añadió Kate.

La actriz asegura que esa apertura emocional también la ha enriquecido como intérprete: “En la medida en la que crece uno como ser humano, también crece como artista. Cada experiencia —buena o mala— te transforma.”

Kate del Castillo estrena el thriller “Instintos”, una historia de supervivencia y oscuridad

Este viernes 29 de agosto, se estrena el thriller psicológico “Instintos”, protagonizado por Kate del Castillo, Bruno Bichir y Daniela Schmidt, bajo la dirección de Sebastián Borensztein.

La cinta se desarrolla casi por completo dentro de una casa, convirtiendo el espacio en un personaje más dentro de la narrativa, con una atmósfera intensa, claustrofóbica y emocionalmente retadora.

“Es una película que está todo el tiempo hasta arriba. Fue una experiencia increíble pero muy demandante”, explicó Kate.

Con una trama que explora los traumas del pasado, la maternidad forzada, el abuso psicológico y la supervivencia extrema, “Instintos” evita lo sobrenatural y se ancla en el horror de lo real como lo es ser secuestrado en tu propio hogar.

La actriz Daniela Schmidt, quien comparte pantalla con Kate, también destacó la intensidad del rodaje:

"Sebastián Borensztein, el director, me llevó de la mano. Es la primera vez que hago un thriller, y no podía mostrar todo desde el inicio. Tenía que soltar poco a poco el personaje, fue un reto enorme", dijo Daniela.

Para Kate el interpretar a una mujer embarazada fue un desafío: "Fue un desafío físico y emocional. No he estado embarazada, así que investigué muchísimo. Pero en vez de estorbarme, me sumó. Le dio profundidad a lo que mi personaje vive", añadió Kate.

Ambas actrices resaltaron que lo más aterrador de “Instintos” es que no hay fantasmas ni monstruos: lo que se vive es absolutamente humano y posible. “Es terrorífico lo que sucede. Tengo conocidos a los que literalmente los han secuestrado en su propia casa”, comentó Kate.

La actriz Daniela Schmidt, quien comparte pantalla con Kate, también destacó la intensidad del rodaje:

“Sebastián Borensztein, el director, me llevó de la mano. Es la primera vez que hago un thriller, y no podía mostrar todo desde el inicio. Tenía que soltar poco a poco el personaje, fue un reto enorme”, dijo Daniela.

Una de las particularidades de su personaje es que el personaje de Kate (Maggie) está embarazada durante los hechos más violentos de la historia.

“Fue un desafío físico y emocional. No he estado embarazada, así que investigué muchísimo. Pero en vez de estorbarme, me sumó. Le dio profundidad a lo que mi personaje vive”, añadió Kate.

Ambas actrices resaltaron que lo más aterrador de “Instintos” es que no hay fantasmas ni monstruos: lo que se vive es absolutamente humano y posible. “Es terrorífico lo que sucede. Tengo conocidos a los que literalmente los han secuestrado en su propia casa”, comentó Kate.

