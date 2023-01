Kate del Castillo revela que vivió situaciones “nefastas” como actriz, ahora le toca estar del otro lado

Kate del Castillo se enfrentó a actores “nefastos” en el pasado. Foto: Cuartoscuro

Kate del Castillo vivió situaciones “nefastas” en su pasado como actriz, la mexicana reveló en exclusiva para UnoTV.com que tuvo que enfrentarse a momentos muy incómodos durante el rodaje de algunas escenas y le tocó también trabajar con personas que se aprovecharon del momento para sobrepasarse.

“Muchas veces me encontré en situaciones desagradables, con actores nefastos, haciendo escenas que te ponen en un momento muy vulnerable porque está corriendo la cámara y estas trabajando”, declaró la actriz. Kate del Castillo, productora

La mexicana añadió que varios compañeros de trabajo se aprovecharon que la cámara estaba rodando: “El lugar de trabajo tiene que ser un lugar donde tú te sientas completamente seguro porque si no no es justo para nadie, por qué nadie se mete conmigo cuando no está corriendo la cámara, ahí si me puedo defender, cuando prenden la cámara, no”.

Por ello, ahora como productora de la serie “Volver a caer”, Kate del Castillo es de suma importancia que los actores se sientan cómodos con lo que hacen, con la producción y sus compañeros, incluyendo escenas íntimas.

“Tienes que saber ser una buena líder y yo siempre he cuidado a todos mis compañeros cuando he sido cabeza de reparto, porque me parece importantísimo que haya una voz que hable y pida justicia”, dijo Kate del Castillo.

La también protagonista del proyecto basado en la obra de León Tolstói “Ana Karénina”, está convencida de que ahora que es productora va a cuidar a su gente, sobretodo cuando se tienen que rodar escenas fuertes, de intimidad o desnudos.

“Quiero saber que mi actriz está completamente segura, que está protegida, que está envuelta y está de acuerdo en lo que se va a hacer o si necesita algo, que al menos tenga una amiga ahí”. Kate del Castillo, productora

Kate del Castillo orgullosa de haber filmado en México

La serie “Volver a caer” es una historia de amor, traición, felicidad y pérdida, donde Kate del Castillo interpreta el papel protagónico, Anna Montes de Oca, una clavadista ganadora de la medalla olímpica de oro y heroína nacional de México que tiene un affaire con un joven músico interpretado por Maxi Iglesias.

La producción fue filmada en CDMX y Tlaxcala lo que llena de felicidad a Kate del Castillo: “Me da más orgullo poder regresar a México y trabajar en mi país con una producción de alto nivel, me parece muy importante en general que los latinos veamos producto de un gran nivel en nuestro idioma”.

Los dos primeros episodios de “Volver a caer” ya están disponibles en la plataforma digital y en total son seis, Maxi Iglesias, Rubén Zamora, Lucía Gómez-Robledo, Edwarda Gurrola y Martín Altomaro, acompañan a Kate del Castillo en el elenco.