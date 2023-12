De un matrimonio “presionado” al encuentro con el “Chapo”: las revelaciones de Kate del Castillo con Yordi

Kate del Castillo se sinceró con Yordi y habló de sus amores. Foto: Cuartoscuro

Kate del Castillo se sinceró durante una entrevista con Yordi Rosado, en donde dio detalles de sus amores, su encuentro con Joaquín Guzmán Loera, el “Chapo”, y el proceso legal luego de reunirse con el capo mexicano. Por ello, Unotv.com te da los detalles de las revelaciones de la protagonista de “La reina del sur”.

El matrimonio “presionado” y los amores de Kate del Castillo

La actriz recordó sus amoríos con varios famosos, aunque habló de su matrimonio con Aarón Díaz, el cual, dijo, se dio por sentirse forzada por el actor y sus familias.

“Aarón es un chico que es puro amor, simplemente no era para mí. Me casé muy presionada, nunca me quise casar. Ahí sí yo no me quería casar y lo hice nada más para darle gusto a su familia, a la mía, a él mismo. Él quería tener hijos, y él ya sabía que yo no quería tener hijos”.

La hija del actor Erik del Castillo reveló que, luego de dos divorcios, se encuentra en una relación estable con una persona a la que conoció mientras filmaba “La reina del sur”.

“Yo no salgo mucho… Mi pareja de ahora la conocí haciendo ‘La reina del sur’… Ahorita que ando con un hombre 10 años menor que yo, él tiene un alma supervieja, tiene hijos, ha pasado por cosas fuertes en su vida, es un hombre supermaduro, superpreparado, inteligente, culto”.

Aunque dijo que siempre agradecerá las relaciones que ha tenido, ya que le han dado aprendizaje.

El encuentro con el “Chapo”

La actriz tocó el polémico tema que protagonizó al reunirse con Joaquín Guzmán Loera, el “Chapo”, y reveló cómo fue que la gente del capo mexicano logró ponerse en contacto con ella y cómo, luego de un intercambio de mensajes, finalmente celebran un encuentro.

“Mi mamá me habló y me dijo ‘oye, te están buscando para algo grande’… Entonces me dijeron, somos los abogados del señor Guzmán, por supuesto que me interesó y dije que sí… Me entregaron el primer teléfono. No pensaba mucho, yo iba por mi historia. Me dieron el celular y empecé a textear con él y yo decía ‘no puedo creer que estoy texteando con él’ Yo le mandé el primer mensaje y me contestó… terminamos yendo a verlo”.

El encuentro con el narcotraficante mexicano se dio en medio de gente armada, un banquete de comida y un “Chapo” contento y con “una sonrisota”, según recuerda la actriz mexicana.

“Nos teníamos que agachar, subimos por la sierra, no sé cuentas horas… Estábamos delante de este señor y de dos de sus hijos, estamos rodeados de gente con metralletas, con AK-47, con rifles… Era un banquetazo, me acuerdo de que yo no podía comer y lo habían hecho todo para mí. Había camarones, había tacos, todo lo que quieras… Lo veía bien contento, lo veía con una sonrisota, muy caballeroso, muy atento, muy respetuoso. Le llevé mi tequila, le llevé un par de libros de poesía”.

El proceso tras su encuentro con el “Chapo”

Tras el escándalo de su encuentro con Joaquín “Chapo” Guzmán, comenzó el proceso legal emprendido por las autoridades contra Kate del Castillo, lo que la mantuvo lejos de territorio nacional y bajo la lupa, al grado de ventilarse las conversaciones que sostenían.

“El gobierno me tenía 3 cargos que no tenía por qué… Estaba sola, no podía hablar con mis papás porque me estaban escuchando todo el tiempo. Lo fácil fue estar ahí con él, lo difícil fue lo que vino con el gobierno. Fueron tres años de no poder volver a mi país con unos cargos que no tenían absolutamente nada que ver”.

Además, Kate reveló que, incluso, le pidieron dejar su casa en Estados Unidos por una supuesta amenaza del cártel, situación que la actriz no creyó.

“Cuando estuve enfrente de la CIA, de la DEA, del FBI, allá en Estados Unidos, cuando fueron a mi casa a las 5 de la mañana, me dijeron que tenía una amenaza del cártel, (les dije) ‘si a mí algo me pasa, que quede claro que va a ser por el gobierno mexicano no por el cártel’”.

Sin embargo, a su regreso a México, la actriz pensó que podría ser detenida, pues, su pasaporte estaba fichado.

“Hubo una alarma ahí en el aeropuerto cuando pasó mi pasaporte, pues todavía estaba fichado y no debería. Estuvo fuerte. Vi a mi abogado, y estaba pálido, y cuando lo vi pálido pensé ‘ya vinieron por mí y me van a arrestar’”.

Finalmente, descartó que luego de toda la osadía vivida, el proyecto que tendría con el narcotraficante no lo hará.