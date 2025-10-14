Katy Perry luce gran figura mientras vive romance con Justin Trudeau

GENERANDO AUDIO...

Katy Perry posee una gran figura. Foto: GettyImages

Katy Perry fue fotografía con Justin Trudeau en un yate, lo que confirmaría un posible romance, pero lo que también llamó la atención fue la figura que posee la cantante.

Las imágenes se volvieron virales debido a que los rumores sobre un vínculo sentimental, entre la cantante y el político, eran muy fuertes en los últimos meses.

Katy Perry impacta con bikini

La interprete de “Firework” se encontraba a borde de un lujoso yate llamado Caravelle, que sería propiedad de Perry, disfrutando de unas vacaciones al lado del exprimer ministro canadiense.

Las imágenes se habrían tomado a finales de septiembre pasado en las costa de Santa Bárbara, California, donde la cantante lució un monobikini negro.

¿Cómo mantiene Katy Perry su físico?

Katty Perry cumple 41 años este 25 de octubre y sigue estando en forma, aunque ha declarado que no es fan del ejercicio, se mantiene activa haciendo senderismo o jugando pickleball.

A pesar de no ser fanática del gimnasio, entrena con pesas de tres a cuatro veces por semana, a veces añade una clase de yoga CorePower de fusión de alta potencia.

Durante una entrevista que le concedió a Women’s Health, Perry también destacó que en cuanto a dieta, la hidratación es clave al principio de cada una.

Lo que come depende de su horario. Si entrena para una gira, hace entre tres y cinco comidas pequeñas al día. El desayuno puede ser “algo ligero”, como un plátano o huevos duros, seguido de una proteína con ensalada o sopa. La cena suele consistir en una proteína, verduras y sopa o pasta.

¿Katy Perry y Justin Trudeau mantienen una relación?

Las fotos publicadas este fin de semana confirmaría una relación cercana entre ambas celebridades, que de momento no han expresado nada al respecto.

Katty Perry terminó su relación con Orlando Bloom en junio de este año tras nueve años y una hija en común, mientras que Justin Trudeau se divorció de su esposa Sophie Grégoire en 2023 tras 18 años juntos.