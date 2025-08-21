Katy Perry sufre descarga eléctrica en pleno concierto y sigue cantando: video

GENERANDO AUDIO...

Katy Perry resintió la descarga en el aire. Foto: AFP

Katy Perry vuelve a ser noticia por un nuevo accidente en “The Lifetimes Tour“: en menos de cinco meses de gira, la cantante ha enfrentado varios percances, siendo el más reciente en Carolina del Norte, donde sufrió una descarga eléctrica en pleno escenario.

El momento fue grabado por algunos de los asistentes al evento, generando preocupación por la salud de la cantante.

¿Sufrió una descarga en el aire?

Mientras Katy Perry era elevada por una estructura aérea cubierta con luces LED, su cuerpo se estremeció de forma repentina, lo que hizo pensar de inmediato a los fans que había recibido una descarga. El instante quedó registrado en video y se viralizó en redes sociales.

A pesar del incidente, la intérprete de “Roar” sorprendió al continuar el show sin interrupciones, flotando sobre el escenario y cantando como si nada hubiera pasado.

No es el primer accidente en la gira

El percance en Carolina del Norte se suma a una lista de incidentes que han marcado la gira de la estrella pop.

En julio, durante un concierto en San Francisco, la estructura con forma de mariposa que la transportaba falló, poniendo en riesgo su equilibrio.

En otro show, una fan invitada al escenario se desmayó por la emoción; Katy Perry detuvo todo, le ofreció agua y hasta encabezó una oración. También ha mostrado lesiones en sus rodillas por lo demandante de sus coreografías.

Incluso, un seguidor logró subir al escenario y abrazarla en medio de la interpretación de “Hot N Cold”.

Con tantos sucesos, algunos fans en redes sociales ya llaman a esta gira el “Tour de la Última Vez”.

¿Cómo está Katy Perry tras el incidente?

Hasta el momento, la cantante no ha hecho declaraciones directas sobre el incidente, su actividad en redes sociales continúa con normalidad, lo que tranquilizó a sus seguidores.

La “Disneylandia rodante” de Katy Perry

“The Lifetimes Tour” ha sido descrita por la propia artista como una “Disneylandia rodante”, con BPM al máximo, cambios constantes de vestuario, efectos visuales y acrobacias aéreas.

El tour incluye canciones de su álbum “143” y ya ha visitado Estados Unidos, México y Canadá. Próximamente, llegará a Chile, Argentina, Brasil, Europa y Asia, con un cierre previsto para diciembre.