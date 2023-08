Keanu Reeves inicia gira con su banda Dogstar por primera vez en 20 años

Concierto en Hollywood, California. | Foto: Getty Images.

Keanu Reeves y su banda Dogstar iniciaron su primera gira mundial este jueves en California, Estados Unidos, después de más de 20 años sin actividad en los escenarios.

La gira de Dogstar que incluye más de 25 fechas en América del Norte y Japón dio inicio el 10 de agosto en Hermosa Beach, California en Estados Unidos

Durante la presentación el Keanu Reeves lució una figura discreta con una gorra de béisbol gris y una camisa caqui. Completó su atuendo para el concierto con un par de pantalones oscuros que combinó con botas color canela con cordones, según reportes del diario británico Daily Mail.

Con su ya habitual barba larga canosa y melena larga, Reeves subió al escenario junto al el baterista Robert Mailhouse y el cantante y guitarrista Bret Domrose.

La gira mundial de Dogstar continuará este viernes 11 de agosto en Phoenix, Arizona y el domingo 12 en Las Vegas. Las siguientes fechas que tiene programadas la banda de Keanu Reeves son:

15 de agosto en Salt Lake City, Utah

17 de agosto en Denver, Colorado

18 de agosto en Boulder, Colorado

19 de agosto en Aspen, Colorado

22 de agosto en Napa, California

23 de agosto en Menlo Park, California

24 de agosto en San Luis Obispo, California

26 de agosto en Ventura, California

27 de agosto en Solana Beach, California

28 de agosto en Santa Ana, California

5 de septiembre en Osaka, Japón

6 de septiembre en Yokohama, Japón

7 de septiembre en Yokohama, Japón

30 de noviembre en Los Angeles, California

3 de diciembre en San Francisco, California

5 de diciembre en Sacramento, California

7 de diciembre en Chicago, Ilionois

8 de diciembre en Detroit, Michigan

9 de diciembre en Toronto, Canadá

11 de diciembre en Brooklyn, Nueva York

12 de diciembre en Boston, Massachusetts

14 de diciembre en Filadelfia, Pensilvania

15 de diciembre en Washington, DC

16 de diciembre en Norfolk, Virginia

18 de diciembre en Charlotte, Carolina del Norte

19 de diciembre en Atlanta, Georgia

20 de diciembre en Nashville, Tennessee

Además de las fechas habituales, la banda tocará en beneficio de “Best Night of Your Life 2” de Will Ferrell en el Teatro Griego de Los Ángeles el 21 de octubre.

La banda, donde el famoso actor de Hollywood es el bajista, anunció su primera gira mundial después de que se presentaran en el Festival BottleRock de Napa Valley en mayo pasado.