Kelly Reichardt y su obra contemplativa en 6 películas clave

Esta semana se estrenó Mente maestra en salas nacionales, la más reciente película de la cineasta Kelly Reichardt, una de las voces más singulares del cine independiente norteamericano.

Por ello, José Antonio Valdés Peña hizo en Noticias en Claro una recopilación de lo más destacado de la obra de Reichardt, la directora nacida en 1964 que se ha ganado un lugar de culto gracias a su estilo contemplativo, su cámara discreta y su interés por los personajes marginados de la sociedad estadounidense.

La obra de Kelly Reichardt en 6 películas clave:

Río de Hierba (River of Grass) – 1994: su primera obra, presentó ya los rasgos que marcarían sus filmes: introspección, quietud y una mirada empática hacia quienes viven al margen.

Wendy y Lucy – 2008: protagonizada por Michelle Williams, retrata la vulnerabilidad de una joven que pierde su coche y a su perro en un pueblo olvidado por la crisis económica.

Tierra Brava (Meek’s Cutoff) – 2010: este western revisa los mitos fundacionales de Estados Unidos a través del viaje de un grupo de pioneros y su dilema moral frente al territorio salvaje.

Radicales (Night Moves) – 2013: aborda la conciencia ecológica y la duda ética de dos jóvenes que planean un atentado ambiental explotando una presa.

Primera vaca (First Cow) – 2019: con otro western, Reichardt consolidó su estilo con una historia de amistad masculina en la América del siglo XIX, filmada con ternura y una belleza minimalista.

Mente maestra (The mastermind) – 2025: en su nuevo estreno, Reichardt aborda el robo de unas pinturas desde una perspectiva íntima: más que la acción, importa la culpa, la soledad y el peso moral de las decisiones. No hay glamour ni persecuciones, sino el retrato humano de un hombre común que ama el arte, pero cruza la línea por necesidad.

Una cineasta que invita a mirar despacio, a pensar y a sentir desde la quietud: esa es Kelly Reichardt, la mente maestra detrás de un cine distinto, profundo y honesto.