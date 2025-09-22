GENERANDO AUDIO...

Todo lo que debes saber del concierto de Kendrick Lamar. Foto: AFP

Este 23 de septiembre de 2025, el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México se llenará del ritmo y la energía de Kendrick Lamar, uno de los artistas más influyentes del hip hop contemporáneo, en un concierto que promete ser uno de los eventos más esperados del año.

Para que los asistentes puedan disfrutar al máximo del espectáculo, es importante conocer todos los detalles sobre cómo llegar, horarios, accesos y objetos permitidos.

Concierto de Kendrick Lamar en CDMX

Horarios y apertura de puertas

El Estadio GNP Seguros abrirá sus puertas a las 17:30 horas, mientras que el show de Kendrick Lamar dará inicio a las 21:00 horas, se recomienda a los fanáticos llegar con al menos dos horas de anticipación para pasar los filtros de seguridad y asegurarse un buen lugar.

Además, aquellos que quieran disfrutar del acto previo del evento deberá tomar en cuenta los horarios, el dueto CA7TRIEL & Paco Amoroso serán los teloneros del rapero.

Boletos disponibles

Se ha reportado que aún hay boletos disponibles en la mayoría de las zonas, por lo que si quieres ir aún estás a tiempo de conseguir tus entradas.

Cómo llegar al Estadio GNP Seguros

En transporte público

Metro: las estaciones más cercanas son Ciudad Deportiva y Puebla, ambas en la Línea 9 (café). La estación Ciudad Deportiva te deja prácticamente frente a la Puerta 6 del estadio, mientras que Puebla está a unos 10-15 minutos caminando sobre la avenida Viaducto.

Metrobús: la Línea 2 (Tacubaya – Tepalcates) es la ideal. Debes bajar en la estación Iztacalco, ubicada a unos minutos de la Puerta 15 del recinto

En automóvil

Dirección: Viaducto Río de la Piedad S/N, Granjas México, Iztacalco, 08400 Ciudad de México

Objetos permitidos y no permitidos

Permitidos

Bolsas pequeñas (máximo 30×30 cm)

Cangureras y mochilas de un solo compartimiento

Celulares y cámaras no profesionales (menos de 12 cm)

Termos vacíos (para rellenar en zonas de hidratación)

Sombreros, lentes de sol y tapones para los oídos

Medicamentos con receta médica

Toallas, mantas, bandanas, muñecos inflables y tótems decorados

No permitidos

Sustancias ilegales y drogas

Mascotas

Sillas, sombrillas grandes y objetos voluminosos

Vasos de vidrio, latas y hieleras

Cámaras profesionales y drones

Aerosoles, perfumes y maquillaje líquido

Alimentos y bebidas externas

Consejos prácticos

Llegar temprano: se recomienda llegar con al menos 2 horas de anticipación para evitar aglomeraciones y pasar por los filtros de seguridad.

Consultar el mapa del evento: revisa el mapa oficial del festival para ubicar escenarios, zonas de comida, hidratación y servicios médicos.

Mantenerse hidratado: aprovecha las zonas de agua disponibles para mantenerte fresco durante el concierto.