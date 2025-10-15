Kenia Os apoya a Belinda en medio de su denuncia contra Lupillo Rivera por violencia digital

GENERANDO AUDIO...

Kenia Os apoya a Belinda. Foto: AFP

Kenia Os mostró su apoyo a Belinda tras la denuncia que la cantante interpuso contra Lupillo Rivera por violencia digital.

La intérprete de “Tsunami” celebró que su colega haya decidido poner límites y defender su privacidad, luego de que Rivera revelara supuestos detalles de su relación en su libro Tragos amargos.

Durante un encuentro con medios en el aeropuerto de la Ciudad de México, Kenia Os elogió la determinación de Belinda y consideró que su reacción representa un paso importante en la defensa de la dignidad de las mujeres dentro del entretenimiento.

“Me encanta que ella alce la voz, que se defienda, que no se quede callada porque creo que a veces es muy injusto todos los chismes y cosas que se les dice sobre todo a las mujeres, que siempre se nos está poniendo en chismes con tal persona, con otra persona, y me encanta que alzó la voz y dijo ‘paren, hasta aquí’”, expresó la cantante.

La artista también cuestionó el interés del público en la vida amorosa de Belinda, diciendo que tiene derecho a disfrutar su soltería sin ser objeto de especulaciones ni juicios.

“Si fue o no fue, lo que sea, es su vida personal. Aparte tiene todo el derecho, está soltera, está hermosa, está guapísima… ¡qué les importa con quién salió, que disfrute, ¿no?”, comentó Kenia Os.

Además, reconoció que en el pasado prefirió guardar silencio ante diversas polémicas, una postura que dijo, le ha permitido mantener su “paz mental”.

Sobre si ha hablado con Belinda del tema, la intérprete dijo que la ama y comparte mucho con ella pero que no la ha visto y no ha tenido la oportunidad de platicar sobre ese tema es específico.

Además aplaudió los cambios que nota en la sociedad y el empoderamiento femenino actual:

“Me encanta que las mujeres no nos quedemos calladas. Estoy muy feliz de que las cosas estén cambiando”.

Kenia Os prepara colaboración con Belinda y Danna

En el terreno profesional, Kenia Os adelantó que prepara una colaboración junto a Belinda y Danna, un proyecto que ha generado gran expectativa entre sus seguidores.

Por otro lado, la cantante también atraviesa un buen momento personal, pues recientemente celebró ocho meses de relación con el intérprete de regional mexicano Peso Pluma, con quien mantiene una relación estable y de apoyo mutuo.

Belinda tomó acciones legales contra Lupillo Rivera y lo acusó por violencia digital y mediática, informó su defensa Maceo, Torres & Asociados, S.C. La querella interpuesta por la cantante es por la presunta “divulgación de hechos pertenecientes a la esfera íntima de la artista sin su consentimiento“.

A través de un comunicado, la firma de abogados indicó que se comenzó un proceso legal con el objeto de proteger de manera integral los derechos fundamentales de la reconocida artista.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

“El día 2 de octubre de 2025 se interpuso una querella por la probable comisión de los delitos de violencia digital, y violencia mediática, previstas en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia”, señala el documento.

Sus representantes legales destacaron que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México otorgó medidas de protección inmediatas para garantizar la seguridad, integridad y dignidad de Belinda. Además, reconocieron la existencia de actos de violencia en su contra.

También se recordó que ser figura pública no legitima la utilización de la imagen de Belinda ni la revelación de aspectos de su vida íntima sin consentimiento expreso, pues se indicó que tales actos constituyen violencia de género y una violación a derechos humanos.