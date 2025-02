Kenia Os: fans piden respeto para la cantante tras comentario de periodista

GENERANDO AUDIO...

Kenia Os es una de las cantantes más escuchadas en la actualidad. Foto: AFP

La cantante Kenia Os se volvió tendencia en las redes después de que el periodista Gabo Cuevas la calificó con “poco cerebro”.

La declaración del periodista de espectáculos hizo que el fandom de Kenia Os, llamados “Keninis”, calificaran su comentario de misógino y que demerita el trabajo de la cantante.

¿Qué es lo que dijo el periodista sobre Kenia Os?

Durante una transmisión, Gabo Cuevas insinuó que la artista se involucra sentimentalmente con las personas con las que colabora y la descalificó intelectualmente.

“Kenia Os, que tema que saca, tema con la persona que se involucra. I’m sorry for you, pero es la neta. Belinda, Peso Pluma, Gabito… Si hace un tema contigo, hermana, se va a volver tu novia, porque tiene tan poco cerebro”, expresó Cuevas.

El video causó revuelo en rede sociales, donde los internautas y fans de la cantante pidieron respeto para las mujeres que desean llevar una vida sexual libre de prejuicios.

Fans de Kenia Os piden respeto para la cantante

El video hizo que los fans de Kenia Os hicieran tendencia el hashtag #KenisOsmerecerespecto, el cual se ha colocado en los primeros lugares de tendencias en X.

También los fanáticos de la cantante viralizaron fragmentos del video con el hashtag #GaboCuevasMisógino, recordando otras polémicas en las que el reportero se ha involucrado, como comentarios transfóbicos y conflictos con otros personajes del medio del espectáculo.

¿Quién es Gabo Cuevas?

Gabo Cuevas es un periodista de espectáculos que ha trabajado en diversos medios de comunicación y su estilo polémico y su participación en el reality show Survivor México lo han colocado en el centro de la controversia.

Además, el periodista ha sido señalado en varias ocasiones por sus declaraciones en programas de espectáculos, lo que ha generado diferentes reacciones.