Kenia Os y Peso Pluma presumen su amor en Nueva York. Foto: Getty

Kenia Os y Peso Pluma demostraron el gran amor que se tienen durante el marco de la celebración de la Semana de la Moda en Nueva York. Ambos artistas aprovecharon sus cuentas en Instagram para compartir a sus fans los románticos momentos que pasaron recientemente en la “Gran Manzana”.

Para esta ocasión, la pareja estuvo compaginado en tono, al elegir el color negro como la base para sus vestimentas. Kenia con un elegante vestido, y Hassan con un eficaz atuendo pantalón-camisa en los mismos tonos.

Kenia Os y Peso Pluma en Nueva York

Los cantantes mostraron varias fotografías en sus redes sociales donde se les vio muy enamorados. Al tiempo que disfrutaban de los grandes escenarios que hay en Nueva York.

Atuendo de Kenia Os

La cantante y youtuber​ mexicana usó un vestido en color negro y con un toque blanco en la parte alta. Esta prenda dejó al descubierto su espalda y brazos, donde decidió colocarse unos guantes largos y blancos.

La artista combinó su look con unos aretes y unos lentes oscuros. Así, la pareja de “la doble P” se dejó captar por los fotógrafos que cubrían parte del evento de moda.

Atuendo de Peso Pluma

Peso Pluma decidió acudir con un solo tono, el negro. Esto para su camisa de manga larga y pantalón, así como cinturón y juego de zapatos. Toda su vestimenta la complementó con unos lentes oscuros.

¿Cuándo es la Semana de la Moda de Nueva York 2025?

La Semana de la Moda de Nueva York para primavera-verano se llevará a cabo del 11 al 16 de septiembre de 2025. Las colecciones primavera-verano son presentadas en septiembre, y las colecciones otoño-invierno en febrero.