Kevin Costner, actor y director ganador del Oscar, visitó la Ciudad de México este viernes 5 de septiembre para decir qué le gustaría que dijera su tumba al momento de morir, dejando claro que el trabajo es secundario al mero acto de estar vivo. Además, dio una serie de consejos a los 10 mil becarios de la Fundación Telmex Telcel en México Siglo XXI 2025.

El actor estadounidense fue cuestionado sobre cuál es la clave del éxito y aseguró que sus logros no se resumen a lo que hizo dentro del mundo del cine, sino a su vida personal. Esa es la lección más importante que se llevaría a la tumba.

“Alguien me preguntó alguna vez: cuando mueras, ¿qué palabras querrías ver en tu tumba? Me quedé pensando y creo que sería sencillo: ‘Además de vivir mi vida, hice películas'”. Kevin Costner

Kevin Costner reveló uno de sus deseos más grandes

El también músico reveló uno de sus deseos más personales: “Quiero que la gente piense que mi vida fue mucho más que estar en las películas“.

Asimismo, le dijo a los becarios que su vida no se resume al dinero que ganan, sino que adquiere valor gracias a otros factores como los amigos que hacen y los hijos que traen al mundo.

“Si mi tumba dijera algo, sería que yo fui mucho más que el cine“, remató.

El también ambientalista ofreció algunos consejos a la juventud mexicana en el Auditorio Nacional, sede del evento anual en el que la juventud mexicana pudo escuchar la sabiduría del protagonista de “Danza con Lobos” y otras personalidades como Rigoberta Menchú, Joy Buolamwini y más.

Las lecciones más importantes de Kevin Costner a la juventud mexicana

“Van a recibir muchos “no” en sus vidas, tienen que aprender a lidiar con el no”, aconsejó Kevin Costner a los becarios de la Fundación Telmex Telcel este viernes en México Siglo XXI.

Por otro lado, reconoció que nadie pensaba que “Yellowstone“, serie que le valió su más reciente Globo de Oro, valiera la pena; sin embargo él apostó por ese proyecto, en una de las lecciones que le dejó a la juventud mexicana.

“Es importante el poder reconocer qué sienten ustedes qué es bueno, no lo que los demás piensen. Uno debe defender lo que uno piense. Al final, estoy feliz de que haya funcionado y ustedes lo disfrutaron”. Kevin Costner

Foto: Alejandra Suárez

Para reforzar este mensaje, reconoció que ha ganado más de 38 millones de dólares en la saga de “Horizon: An American Saga“, la cual está vigente y tendrá cuatro partes. “Lo estoy haciendo contrario a lo que otros piensan que debería hacerlo”, señaló.

Costner expresó que el riesgo más grande es “escuchar a nuestro corazón”, más allá de la ganancia económica. A través de México Siglo XXI, dijo: “Sabemos que queremos el dinero, pero para que ustedes se encuentren a si mismos, deben encontrar lo que aman, aunque no vaya con todo lo que hacen los demás”.

Además hizo un llamado a no ver solo los lujos y privilegios de los demás, pues según su perspectiva, algún día no lo tuvieron y hubo un proceso para llegar a eso. Por eso, les invitó a disfrutar lo que tienen.

También les aconsejó no medir su éxito por lo que han logrado a su corta edad y a trabajar arduamente para que, al voltear hacia atrás dentro de 30 años, puedan sentir que aprovecharon su vida al máximo.

Costner también recomendó a los jóvenes aferrarse a sus sueños, incluso cuando sus propios padres se opongan a ello.

Más que un actor… un padre, un amigo y hasta un ambientalista

Kevin Costner demostró ser una de las personalidades más multifacéticas de Hollywood, pues no solo es un actor, sino que también es un cantante, una persona normal e, incluso, un actor concentrado en el ambientalismo.

Todo comenzó en 1969, cuando tenía 13 años y vio un derrame petrolero en Santa Bárbara, California. Casi tres décadas después, vio un fenómeno similar y se decidió a hacer algo al respecto.

“Treinta años después vi otro derrame de petróleo, lo que vi fue algo diferente. Era una señal, era la gente que tenía instrumentos y botes que estaban protegiendo a los animales. Dije “dios mío”, ¿nosotros no podemos limpiar el petróleo del agua? El petróleo flota, no debería ser tan difícil. Kevin Costner

Foto: Alejandra Suárez

De esta manera, aprovechó 20 millones de dólares de lo que había ganado a lo largo de su carrera para crear una máquina capaz de purificar agua a una velocidad de 757 litros por minuto; sin embargo, esa idea no prosperó.

“No pude hacer que nadie de la industria petrolera comprara mi idea, así que esto sería un fracaso. Pero sabía cómo hacerlo, lo hice, y aunque vi muchas otras cosas que pude hacer con 20 millones, eso es lo que quería hacer. Era algo que me molestaba, podía hacer algo al respecto y al final simplemente no pude”, reconoció.

Para el actor de “Los Intocables” esto no fue un fracaso, pues buscó resolver algo que le molestaba y que había que atenderse, según sus palabras. “La gente se sigue ríendo de mí, pero lo que me importa es lo que me dice mi corazón”, dijo.

Por esta razón, llamó a los becarios de la Fundación Telmex Telcel a identificar las cosas del mundo que les parezcan aterradoras para tratar de resolverlas.

Foto: Alejandra Suárez

Un Kevin Costner accesible y cercano con los jóvenes

Kevin Costner bajó desde las gradas del Auditorio Nacional, en medio de los becarios de la Fundación Telmex Telcel, quienes pudieron ver de cerca y saludar al ganador del premio Oscar antes de escuchar lo que tenía para decirles.

“Antes que nada muchas gracias por ir a ver mis películas durante todos estos años. Ustedes han hecho que mi corazón se sienta lleno esta noche”, dijo el actor.

Kevin Costner no dejó de reconocer a los becarios de la Fundación Telmex Telcel: “Yo no fui tan inteligente como todos ustedes, lo han trabajado y deben entender que fueron los adultos quienes decidieron celebrarlos a ustedes”.

“Ustedes son celebrados porque los mayores entienden que ustedes serán los líderes. Decidieron honrarlos con este escenario. Hay personas que han invertido en ustedes, necesitamos que les vaya bien”, les dijo a los jóvenes.

¿Quién es Kevin Costner?

Kevin Costner es un actor, director y músico estadounidense que saltó a la fama a finales de los años 80 con papeles importantes en películas como “Los Intocables” (1987) y “Sin Salida” (1987), según EBSCO, empresa que provee acceso a bases de datos de investigación y recursos académicos.

Su debut como director, “Danza con Lobos” (1990), le valió dos Premios Oscar y un Globo de Oro; además, se llevó otros dos Golden Globes a lo largo de su carrera:

Premios Oscar Ganador de Mejor Película por “Danza con Lobos” en 1991 Ganador de Mejor Director por “Danza con Lobos” en 1991

Globos de Oro Ganador de Mejor Película (Drama) por “Danza con Lobos” en 1991 Ganador de Mejor Actor en una Miniserie o Película para TV por “Hatfields &McCoys” en 2013 Ganador de Mejor Actor en una Serie Dramática de Televisión por “Yellowstone” en 2023



También tuvo éxito en televisión, especialmente con la aclamada serie “Yellowstone”, que se estrenó en 2018 y le valió su más reciente Globo de Oro en 2023, de acuerdo con EBSCO.

Kevin Costner también lidera la banda de country rock Kevin Costner & Modern West, que ha publicado varios álbumes. Actualmente, trabaja en una serie de películas de cuatro partes titulada “Horizon“, la cual estrenó su primera entrega en 2024.

Entre sus papeles se incluyen el del teniente John J. Dunbar en “Danza con Lobos“, Jim Garrison en “JFK“, Ray Kinsella en “El Campo de los Sueños“, Locksley en “Robin Hood“, el Marinero en “Waterworld“, Robert Haynes en “Un Mundo Perfecto” y Eliot Ness en “Los Intocables”.

¿Qué es México Siglo XXI?

Desde 2002, la Fundación Telmex Telcel lleva a cabo anualmente el evento “México Siglo XXI” en el Auditorio Nacional, en donde se reúnen cerca de 10 mil becarios de dierentes partes del país pertenecientes a universidades públicas y privadas

Este año, México Siglo XXI se llevará a cabo el viernes 5 de septiembre con invitados como el propio Kevin Costner, la extenista Serena Williams y la ganadora del Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, entre otros.

Foto: Alejandra Suárez

A lo largo de todo un día, los becarios tienen la oportunidad de escuchar conferencias de destacadas personalidades de talla internacional, en los ámbitos político, económico, tecnológico, deportivo y del entretenimiento, quienes interactúan con los jóvenes estudiantes y les comparten su experiencia y conocimientos.