Kevin Costner viene a CDMX, ¿quién es el actor ganador del Oscar que participará en México Siglo XXI?

GENERANDO AUDIO...

¡Kevin Costner, invitado de lujo en México Siglo XXI! | Foto: Shutterstock

Kevin Costner, actor y cineasta estadounidense de 70 años, iluminará el escenario de México Siglo XXI, un espacio en el que los becarios de la Fundación Telmex Telcel interactúan cada edición con celebridades, deportistas o personalidades de talla internacional.

El ganador del Oscar a Mejor Película y Mejor Actor en 1991 por “Danza con Lobos” visitará el Auditorio Nacional de la Ciudad de México este viernes 5 de septiembre para compartir sus experiencias con la juventud de México y Latinoamérica.

¿Quién es Kevin Costner, invitado de lujo en México Siglo XXI 2025?

Kevin Michael Costner, mejor conocido simplemente como Kevin Costner, es un actor, cantante, músico, productor, cineasta y empresario estadounidense, según su perfil compartido por la cuenta oficial del Paseo de la Fama de Hollywood.

Kevin Costner nació en Lynwood, California el 18 de enero de 1955, siendo el menor de los tres hijos de Sharon Rae, trabajadora social, y William Costner, electricista y posteriormente ejecutivo de servicios públicos, según el Paseo de la Fama de Hollywood.

“Tiene ascendencia alemana, irlandesa y cherokee. Costner se crio en la iglesia bautista. Asistió a la escuela secundaria Cabrillo y a la preparatoria Villa Park. A pesar de sus bajos recursos, disfrutaba de los deportes, tomaba clases de piano, escribía poesía y cantaba en el Primer Coro Bautista.”. Paseo de la Fama de Hollywood

Tras pasar su adolescencia en diversas partes de California, mientras la carrera de su padre progresaba, Kevin Costner vivió en el condado de Orange, luego en Visalia, donde asistió a la preparatoria Mt. Whitney y, posteriormente, regresó a Orange, donde se graduó de la preparatoria Villa Park en Villa Park, California, en 1973.

Obtuvo una licenciatura en administración de empresas en la Universidad Estatal de California, Fullerton, en 1978, remató el portal del Paseo de la Fama de Hollywood.

La trayectoria de Kevin Costner

A lo largo de su trayectoria, ganó dos Premios Oscar y tres Globos de Oro:

Premios Oscar Ganador de Mejor Película por “Danza con Lobos” en 1991 Ganador de Mejor Director por “Danza con Lobos” en 1991

Globos de Oro Ganador de Mejor Película (Drama) por “Danza con Lobos” en 1991 Ganador de Mejor Actor en una Miniserie o Película para TV por “Hatfields &McCoys” en 2013 Ganador de Mejor Actor en una Serie Dramática de Televisión por “Yellowstone” en 2023



Entre sus papeles se incluyen el del teniente John J. Dunbar en “Danza con Lobos“, Jim Garrison en “JFK“, Ray Kinsella en “El Campo de los Sueños“, Locksley en “Robin Hood“, el Marinero en “Waterworld“, Robert Haynes en “Un Mundo Perfecto” y Eliot Ness en “Los Intocables”.

¿Cómo llegó a la actuación?

Kevin Costner se interesó por la actuación durante sus estudios universitarios y, tras graduarse, se casó con Cindy Silva, de acuerdo con los encargados de nombrar a los miembros del Paseo de la Fama de Hollywood.

La pareja pasó su luna de miel en Puerto Vallarta, México, y, en el viaje de regreso, tuvo un encuentro casual con el actor y compañero de viaje, Richard Burton, quien había comprado todos los asientos a su alrededor para estar solo.

Burton accedió a hablar con Costner después de que terminara su libro. Kevin, quien había estado tomando clases de actuación, pero no le había contado a su esposa sobre su deseo de ser actor, observó atentamente a Burton y se acercó cuando éste se lo indicó.

Kevin Costner le dijo a Richard Burton que preferiría que su vida no estuviera llena del drama que lo había seguido y le preguntó si tendría que tolerarlo si se convertía en actor.

Burton respondió: “Tienes los ojos verdes. Yo tengo los ojos verdes. Creo que estarás bien“. Tras aterrizar, la limusina de Richard se detuvo junto a la acera donde Costner y Cindy esperaban un taxi, y Burton le deseó suerte.

Costner nunca volvería a ver a Burton, pero le atribuye haber contribuido en parte a su carrera, remató el sitio web del Paseo de la Fama de Hollywood.

¿Qué es México Siglo XXI?

Desde 2002, la Fundación Telmex Telcel lleva a cabo anualmente el evento “México Siglo XXI” en el Auditorio Nacional,en donde se reúnen cerca de 10 mil becarios de diferentes partes del país pertenecientes a universidades públicas y privadas

Este año, México Siglo XXI se llevará a cabo el viernes 5 de agosto con invitados como el propio Kevin Costner, la extenista Serena Williams y la ganadora del Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, entre otros.

A lo largo de todo un día, los becarios tienen la oportunidad de escuchar conferencias de destacadas personalidades de talla internacional, en los ámbitos político, económico, tecnológico, deportivo y del entretenimiento, quienes interactúan con los jóvenes estudiantes y les comparten su experiencia y conocimientos.