Kevin Spacey aparece como Frank Underwood y tunde a Netflix

Kevin Spacey reapacere como Frank Underwood. Foto: Getty

Kevin Spacey recurrió a su papel de Frank Underwood, de la serie de Netflix “House of Cards“, para dirigirse a sus fans y enviar un mensaje navideño, el actor reapareció a través de un video que publicó en YouTube en donde se atribuyó el mérito de poner a Netflix “en el mapa” y criticó a la plataforma de streaming por despedirlo de la serie tras acusaciones de agresión sexual.

Spacey recurrió a su exitoso papel del político Frank Underwood, de la famosa serie de Netflix, para dirigirse a sus fans en una “falsa entrevista” realizada por el ex presentador de Fox News, Tucker Carlson.

El periodista Tucker Carlson, quien este año fue despedido como conductor de un programa en la cadena Fox News, después de alimentar la teoría de la conspiración del fraude electoral en favor de Biden en las elecciones presidenciales de 2020, le dijo a Spacey durante la plática: “de hecho, intentaron matarte”.

“Sí”, respondió Spacey. “Pero aquí estamos, Tucker, más grandes que nunca”.

Esta no es la primera vez que Kevin Spacey aparece para emitir un discurso navideño, aunque sí la primera en mucho tiempo.

El actor comenzó esta particular tradición en 2018, en el que bajo el título de Let me be Frank aprovechaba para defenderse tanto de las acusaciones de agresión sexual que había recibido como para arremeter contra el desenlace de su personaje en la serie “House of Cards“.

“A pesar de todas las tonterías, la animosidad, los titulares, el juicio político sin juicio. A pesar incluso de mi propia muerte, me siento sorprendentemente bien y mi confianza crece cada día en que pronto sabrán toda la verdad”, anticipaba el actor años antes de ser declarado inocente.

Kevin Spacey arremete contra Netflix

El actor de 64 años aseguró, que le resulta extraño que la plataforma de streaming decidiera cortar públicamente los lazos con él por acusaciones, las cuales demostró que son falsas”, declaró Spacey en la entrevista con Carlson.

“No creo que haya ninguna duda de que Netflix existe gracias a mí”, puntualizó. “Los puse en el mapa y ellos intentaron enterrarme a mí”. Kevin Spacey

¿Qué pasó entre Netflix y Kevin Spacey?

En 2017, Netflix despidió a Kevin Spacey de la serie “House of Cards“, poco después de que se disculpara con Anthony Rapp, quien acababa de hacer públicas sus acusaciones en ese momento.

La serie, en ese momento, estaba estrenando su sexta y última temporada, con el personaje de Frank Underwood.

La plataforma de streaming también canceló una película biográfica protagonizada por Spacey, que estaba basada en la vida del escritor Gore Vidal.

En julio 2023 fue absuelto

En julio de 2023, Kevin Spacey fue declarado inocente de agredir sexualmente a cuatro hombres en uno de los juicios de más alto perfil en el Reino Unido relacionado con el movimiento de justicia social #MeToo.

El año pasado en Nueva York, el actor también obtuvo una sentencia que determinó que no abusó sexualmente de su colega actor Anthony Rapp cuando este último era un adolescente a pesar de las acusaciones en sentido contrario.