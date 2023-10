Kevin Spacey fue hospitalizado de emergencia; ve motivo

El actor fue atendido de emergencia. Foto: GettyImages

Kevin Spacey pensó que estaba sufriendo un paro cardíaco luego de sentir “un adormecimiento en su brazo izquierdo” mientras recorría un museo de la ciudad de Samarcanda, en Uzbekistán. informó el periódico The Sun.

El actor, de 64 años, quien fue trasladado a un hospital cercano, está en aquel país de Asia Central porque fue invitado al Festival Internacional de Cine de Taskent.

Kevin Spacey se encontraba visitando un museo cuando se empezó a sentir mal y su sintomatología coincidía con un principio de infarto.

“Por temor a estar sufriendo un ataque cardíaco, me sugirieron que me haciera controles y me siento agradecido de que no haya sido nada grave”, explicó luego el actor, ya de regreso en el festival.

El protagonista de “House of cards” se sometió a varios estudios, y todos ellos arrojaron resultados “normales”, según sus propias palabras.

El actor estadounidense también recalcó el miedo que sintió y lo que pensó cuando fue dado de alta. “El episodio me hizo tomarme un momento para apreciar lo frágil que es la vida para todos nosotros”, le expresó a la audiencia del evento cinematográfico del que formó parte.

Este incidente en la vida del interprete surge luego de que, a finales de julio, fue absuelto de los nueve cargos de delitos sexuales que enfrentaba y que lo hicieron perder el papel protagónico de Frank Underwood en la serie “House of Cards” además de que los estudios le cerraron las puertas.