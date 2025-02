Kika Edgar se “desnuda” para su nueva etapa donde compone y produce

GENERANDO AUDIO...

La cantante y actriz Kika Edgar regresa con nueva música y una faceta renovada en su carrera. “Aquí Sigo Yo” es el primer sencillo de su próxima producción discográfica titulada “Desnuda”, un proyecto en el que la artista no solo interpreta, sino que también compone y produce.

En entrevista con Unotv.com, Kika Edgar compartió la razón por la que decidió retomar la composición, un aspecto de su arte que había dejado en pausa por inseguridades y circunstancias personales.

“Me siento muy contenta y emocionada. Es un paso que había dejado atrás por muchas razones, pero hoy, con la madurez que tengo, siento que es el momento de hablar de temas que son importantes para la mujer contemporánea”. Kika Edgar

“Aquí Sigo Yo”, primer sencillo de lo que será el disco “Desnuda” aborda la inseguridad que puede surgir con el paso del tiempo y la necesidad de reafirmarse. “Es una canción que habla de la necesidad de una mujer de reconocerse, de saber que, aunque los años pasen y cambie el aspecto físico, seguimos siendo la misma persona con los mismos sueños e ilusiones”, expresó la cantautora.

El disco “Desnuda” no solo refleja esta vulnerabilidad emocional, sino también un desnudo artístico, donde Kika toma control total de su producción musical. “Ya llevo tres producciones discográficas como productora, pero en este disco también estoy dirigiendo y componiendo. Es un trabajo demandante, pero también muy satisfactorio”, mencionó.

Musicalmente, “Desnuda” se mueve dentro de la “power ballad”, pero con fusiones de pop, funk, jazz y gospel. “Es un disco que invita a la introspección. Cada quien va a encontrar su propia realidad en estas canciones. Algunas serán himnos, otras serán medicina para el alma”, agregó.

El proyecto es un renacer para la artista, quien agradeció a su esposo y productor asociado, Jorge Corrales (Playa Limbo), por motivarla a recuperar su lado de compositora. “Hubo un momento en el que dudé de si debía volver a escribir, pero Jorge me dijo: ‘La gente no sabe lo que traes dentro, y tienes que compartirlo’. Esa frase fue clave para que me animara a retomar la pluma y el papel”, confesó.

Con “Aquí Sigo Yo” como primer adelanto, Kika Edgar promete una producción honesta y emotiva. “Este disco no solo desnuda mi alma, sino que también invita a la gente a desnudarse emocionalmente y conectar con su propia historia”, finalizó.