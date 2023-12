Casi cancela la celebración: Kimberly, “la más preciosa”, hace escena de celos antes de su boda

Durante los últimos preparativos de la boda de Kimberly, “la más preciosa”, surgió un inesperado drama. Óscar Barajas, ahora esposo de Kimberly, recibió un mensaje sospechoso, el cual dejó al descubierto los celos de la integrante de las “perdidas” antes de casarse.

El video de la reacción de Kimberly se realizó durante una trasmisión en vivo en Instagram, mientras la peinaban antes de su boda. Sus seguidores guardaron y compartieron la grabación en distintas plataformas, haciéndola viral.

La felicidad a horas de la celebración de la boda de Kimberly se vio empañada por la llegada de un mensaje de amor a Óscar Barajas, el novio. Después de que la “perdida” a punto de casarse, tomara su celular y descubriera un corazón enviado por una de las amigas de su futuro esposo.

A lo que Kimberly decidió escribirle a la misteriosa mujer en frente de todos.

El ambiente tenso se desató cuando Kimberly descubrió una conversación comprometedora entre Óscar y la amiga en cuestión, quien le había pedido que la recogiera cerca de su casa. Movida por los celos, Kimberly reprendió a su esposo en pleno proceso de preparación religiosa durante el live y le exigió que le retirara la invitación a esa mujer

“Me le quitas la invitación. No quiero a esta persona aquí. Me vale que me vean en el en vivo, entiende y siéntate”.

Kimberly, “la más preciosa”